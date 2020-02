vor 46 Min.

Baut die Gemeinde ein Mehrfamilienhaus in Schönbach?

Das Mehrfamilienhaus im Baugebiet am Herschbach bleibt in Schönbach ein Thema - ebenso die Frage, wie viel Geld man Bürgern abnehmen darf.

Von Johann Eibl

298 Einwohner zählt Schönbach; nur Mainbach ist im Bereich der Gemeinde Hollenbach noch kleiner. Die Relation zwischen männlichen (150) und weiblichen Bewohnern (148) von Schönbach ist nahezu ausgeglichen. Zwei Dutzend Schönbacher kamen am Freitagabend ins Feuerwehrhaus zur Bürgerversammlung. Und weil es sich um den Valentinstag handelte, durften sich die weiblichen Gäste über Marzipanrosen als Geschenk freuen. Verteilt wurden sie von Manfred Stark, einem Mitglied des Gemeinderats, den Bürgermeister Franz Xaver Ziegler launig als „Romantikbeauftragten“ titulierte.

Wie üblich bei den fünf Bürgerversammlungen in diesen Tagen, hatte der Gemeindechef 80 Minuten lang ausführlich über die Themen des Jahres 2019 und die aktuellen Vorhaben für das laufende Jahr informiert. Bei der Aussprache waren lediglich zwei Wortmeldungen zu notieren.

Schönbacher Bürger fordern Geld zurück

Zunächst fühlte man sich zurückversetzt an das Treffen drei Tage zuvor im Heim des TSV Hollenbach. Dort hatte Hans Sedlmeir verlangt, die Kommune sollte angesichts der Kassenlage einen anderen Kurs in puncto Finanzen einschlagen. Man sollte den Bürgern mehr Geld zurückgeben oder es ihnen am besten gleich gar nicht abnehmen, hieß es dort. Wie berichtet, beläuft sich die allgemeine Rücklage auf 3,5 Millionen Euro. Ziegler hatte damals verdeutlicht, dass man sich im Gemeinderat durchaus mit diesem Ansinnen befassen werde. In Schönbach wurde nun ebenfalls die Forderung nach einer Reduzierung des Hebesatzes formuliert. Unter den Kommunen im Landkreis Aichach-Friedberg befinde sich Hollenbach da auf dem zweiten Platz von oben. Daraus folgerte der Besucher: „So attraktiv ist Hollenbach nicht, dass das gerechtfertigt ist.“

Bei den Materialien, die Wärme zu erzeugen, ist vieles im Fluss. Was bisher Standard war, das könnte in einigen Jahren überholt, wenn nicht gar verboten sein. Haben solche Überlegungen bereits Berücksichtigung im Hollenbacher Rathaus gefunden? Der Bürgermeister verwies darauf, dass die Gemeinde nicht gerade dicht besiedelt sei. Das habe lange Leitungen zur Folge und dabei würde Wärme verloren gehen. Außerdem stellte er heraus, dass Häuser heutzutage wesentlich energiesparender gebaut werden würden als es vor einigen Jahrzehnten noch üblich gewesen sei.

"Für Schönbach eine gelungene Abrundung mit viel Grün"

Ein Vorhaben, das der Bürgermeister in seinem Bericht erläuterte, könnte für den einen oder anderen Besucher der Bürgerversammlung in Schönbach von Interesse werden. Es geht um den Bebauungsplan Herschbach. Dort wird die Kommune möglicherweise ein Mehrfamilienhaus errichten; derzeit ist das Vorhaben aber noch nicht ausdiskutiert. Ziegler fand grundsätzlich lobende Worte: „Für Schönbach eine gelungene Abrundung mit viel Grün.“ Vorerst aber liegt der Fokus noch auf dem Artenschutz. In den Obstbäumen werden Fledermäuse vermutet, mit denen man sorgsam umgehen müsse. Außerdem sind im östlichen Bereich dieses Areals früher bereits Bodendenkmäler gefunden worden, die durchaus von Bedeutung sind.

