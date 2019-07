vor 6 Min.

Bauwong organisiert ein Seifenkistenrennen

Das Seifenkistenrennen in Sainbach startet wieder.

Sainbach wird zur Rennstrecke für einzigartige Vehikel

Gut angekommen ist das Seifenkistenrennen in dem Inchenhofener Ortsteil Sainbach. Deshalb haben sich die Mitglieder vom Sainbacher Bauwong entschlossen, alle Seifenkistenfans am Samstag, 20. Juli, noch einmal an den Start zu bitten. Dann findet das dritte Seifenkistenrennen statt.

Das Rennen ist für alle Interessenten aus nah und fern offen. Viele Hobby- und Freizeitbastler haben sich wieder einiges einfallen lassen, um mit ihrem Gefährt das Rennen zu gewinnen.

Die Strecke wird für das Seifenkistenrennen von 17 bis 19 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt. Betroffen sind vor allem die Anwohner der Rosenstraße, der Augsburger Straße und der Hauptstraße. Auch die Ortsverbindungsstraße nach Ainertshofen wird gesperrt.

Treffpunkt der Seifenkisten ist im Hof von Peter Nefzger. Die Teilnehmer können sich am Renntag bis 17 Uhr anmelden. Dann werden die Kisten auf Renntauglichkeit überprüft. Um 18 Uhr beginnt das Wettrennen. Anschließend findet die Siegerehrung und die After-Race-Party statt. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Das Grillfest findet bei jedem Wetter statt. Bei strömendem Regen entfällt allerdings das Seifenkistenrennen. Zuschauer entlang der Rennstrecke sind am Samstag willkommen. (sfx)

Themen Folgen