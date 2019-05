vor 37 Min.

Beim Jungen Aichacher Volkstheater geht es um Helden und Superhelden

Das Junge Aichacher Volkstheater präsentiert sein viertes Stück. Die Premiere ist am nächsten Freitag. Was die Besucher erwartet.

Das Junge Aichacher Volkstheater tritt wieder in Aktion: In seiner vierten Produktion geht es um Helden und Superhelden. Mit dem Stück „Helden – zack bämm krachbumm“ feiert es am Freitag, 24. Mai, Premiere.

„Dieses Thema hat mich schon lange gereizt“, sagt Regisseur Markus Schneider über die Superhelden. In den Jahren zuvor hat er schon Themen wie „Gruselkomödie“ und „Zeitreise“ auf die Bühne gebracht. Zusammen mit seiner Frau Sabine führt er seit 2015 Regie in der Jugendgruppe des Aichacher Volkstheaters. Dabei unterstützen ihn Teresa Neumaier, die sich mit Sabine Schneider um die Kostüme kümmert, und Wolfgang Manhart, der in Kooperation mit Claudia Flassig für Publicity und Werbung verantwortlich ist.

14 Darsteller im Alter von neun bis 16 Jahren proben seit Januar zweimal wöchentlich im Juze. Als „special guest“ taucht Wolfgang Manhart aus der Erwachsenen-Truppe in einer Rolle als Fee der ganz besonderen Art auf.

Dieser Fee ist es auch zu verdanken, dass die drei Jugendlichen Finn, Pip und Alex (dargestellt von Daniel Hermann, Jenny und Constantin Hoy) ihren lang ersehnten Wunsch erfüllt bekommen, endlich Superhelden mit Superkräften zu sein. Nachdem sie die Hindernisse des Marketings überwunden haben, geht das Abenteuer richtig los. Sie retten, retten und retten bis zum Muskelkater. Leider merken sie sehr schnell, dass Heldsein nicht so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Zumal ganz üble Schurken und zwielichtige Gestalten (dargestellt von Alexander Brosch, Cedric von Beck-Peccoz und Paul Schneider) ihren Weg kreuzen. Und dann entführt der Oberbösewicht auch noch Alex’ Schwester ...

Junges Aichacher Volkstheater: So kommen Sie an Karten

Einige der Jugendlichen verkörpern in dem Stück mehrere Rollen, das heißt, sie müssen nicht nur in verschiedene Kostüme, sondern auch in unterschiedliche Identitäten schlüpfen. „Die Kids meistern das ganz hervorragend“, konstatiert Sabine Schneider. „Wir haben natürlich in kleinen Sequenzen mit dem Proben begonnen, um den Jugendlichen die Zeit zu geben, in ihre Rollen hineinzufinden, zum Teil gab es sogar Einzelproben.“ Inzwischen sind allerdings Durchlaufproben angesagt, schließlich muss irgendwann eins zum anderen passen und aus den vielen Einzelszenen ein großes Ganzes werden.

„Uns macht das Theaterspielen unglaublich viel Spaß“, stellen Ida, Jenny und Katharina fest. So viel, dass sie sogar im Herbst bei den Großen mitmachen wollen. In weiteren Rollen sind zu sehen: Lena Marko, Ida Schneider, Katharina Manhart, Theresa Moser, Paul Hermann, Josef Manhart, Josef Moser, Alina Schlötzer.

Premiere ist am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr im Pfarrzentrum in der Schulstraße in Aichach. Weitere Aufführungen finden am Sonntag, 26. Mai, um 16 Uhr und am Sonntag, 2. Juni, um 17 Uhr statt. Außerdem wird das Stück zweimal beim Theaterfestival in Schrobenhausen im Konferenzgebäude der Firma Bauer in der Pettenkofer Straße 4 dargeboten: am Samstag, 1. Juni, um 14 Uhr und am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr. (AN)

Karten können reserviert werden unter der Telefonnummer 0151/61113477.