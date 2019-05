00:34 Uhr

Beim Partnerschaftskomitee endet eine Ära

Nach 20 Jahren gibt Angie Mayer den Vorsitz des Pöttmeser Vereins ab, der auch mit vielen Festen das Gemeindeleben bereichert. Der Abschied fällt emotional aus. Ihre Nachfolgerin Birgit Heckl wird einstimmig gewählt

Von Vicky Jeanty

Die Ära Angie Mayer an der Spitze des Partnerschaftskomitees ist zu Ende. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung trat die Vorsitzende nach 20 Jahren von ihrem Amt zurück. Ihre junge Nachfolgerin Birgit Heckl möchte das lieber als eine „Verabschiedung auf Raten“ auslegen, denn Mayers Wissen und Ratschläge würden auch in Zukunft noch gebraucht.

Obschon bereits im Vorfeld bekannt war, dass Angie Mayer sich nicht zur Wiederwahl stellen würde und Heckl als ihre Nachfolgerin gewonnen hatte, blieb es für die Anwesenden eine emotionale Abschiedszeremonie. Mayers Persönlichkeit und ihr uneigennütziges Engagement prägten ihr Umfeld und damit auch die Arbeitsweise und die Aufgaben des Komitees. Bürgermeister Franz Schindele betonte, nicht nur bezüglich der lebendigen Freundschaft mit der französischen Partnergemeinde habe sie „Unendliches geleistet“. Diese Friedens- und Versöhnungsarbeit sei eine deutliche Aufwertung für die Gemeinde. Sichtbares Zeichen dafür waren im vergangenen Jahr die Verleihung der Europa-Fahne in Pöttmes sowie die Einladung des französischen Bürgermeisterkollegen, am 11. November in La Haye-Pesnel an den Feierlichkeiten zum 100. Jahrestag des Endes des Ersten Weltkrieges teilzunehmen.

Ein „Glücksgriff“ für ihn als Bürgermeister und die gesamte Gemeinde sei das Partnerschaftskomitee auch, was das Ausrichten der traditionellen Markt- und historischen Feste betreffe. „20 Jahre hast du nur gegeben. Jetzt sind wir an der Reihe“, sagte Schindele mit Blick auf die neue Führungsriege.

Uschi Schloßer als Mayers Stellvertreterin ging auf weitere markante Veranstaltungen ein, mit denen Mayer und ihr Komitee das gemeindliche Leben bereichert hätten. Für Frühlingsfeste, Faschingsbälle, Frühjahrskonzerte, Schüleraustausch und Fahrten zum Blumenfest seien viele Tausend Stunden investiert worden. „Du hast sehr gut vorgelegt“, meinte sie. Wie fest verankert die Partnerschaft in der Bevölkerung nach über 30 Jahren immer noch sei, zeige die unvermindert hohe Zahl der Reisewilligen. Auch für die anstehende Fahrt zum Blumenfest im August hätten sich erneut über 100 Teilnehmer angemeldet.

Angie Mayer selbst resümierte: „Es waren schöne Zeiten.“ Auch, wenn es gerade jetzt Zeit sei, etwas zu ändern und die Geschicke des Vereins der Kompetenz junger Leute anzuvertrauen. Sie habe ihre Arbeit und ihr Amt nie als Opfer empfunden, zumal ihre Familie sie stets unterstützt habe. Sie dankte dem Rathauschef für das konstante Miteinander, das von Respekt, Aufmerksamkeit und Wertschätzung geprägt gewesen sei. All das habe sie in der gleichen Intensität seitens ihrer Mitstreiter im Komitee erfahren. Für die ausscheidenden Beisitzer gab es ein dickes Lob und einen Blumenstrauß.

Nach den Berichten des Schriftführers Franz Schloßer, der Kassenwartin Petra Kovacs und den Kassenprüfern wurde der Vorstand entlastet. Gemeinderat Manfred Glaser fungierte als Wahlleiter. Die Neuwahlen verliefen reibungslos und die anwesenden 42 stimmberechtigten Mitglieder waren sich schnell einig. Die neue Vorsitzende Birgit Heckl kann sich in den wichtigen Ämtern auf die Erfahrung der lang gedienten Amtsinhaber verlassen: Uschi Schloßer (stellvertretende Vorsitzende), Franz Schloßer (Schriftführer), Petra Kovacs (Kassenwartin) sowie Hans Steiger und Helmut Reith (Kassenprüfer) wurden wiedergewählt. Lediglich in der Zusammensetzung des engeren Vorstands und bei den Beisitzern gab es kleine Veränderungen (siehe Infokasten).

Birgit Heckl sagte, sie sei sich bewusst, dass sie einen verantwortungsvollen Posten übernehme in einem Verein, der zurzeit 155 Mitglieder zählt. „Eine tolle Aufgabe“, sagt die 42-Jährige, die sich bestens mit den Belangen des Komitees auskennt. Seit 2007 fungiert sie als Beisitzerin, sie spricht Französisch und war selbst mit ihrer Familie mehrmals in Frankreich mit dabei. Die 42-Jährige wohnt mit ihrem Mann und dem vierjährigen Sohn in Schorn und arbeitet als Physiotherapeutin in der Praxis Obeser in Pöttmes.

