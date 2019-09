vor 20 Min.

Benefizveranstaltung bringt über 13000 Euro für Elfjährige

Die Familie Schmidberger aus Pöttmes hat über 13 000 Euro für die elfjährige Amy aus Handzell übergeben. Das Mädchen und seine Großmutter sind überwältigt.

Von Vicky Jeanty

Franz Schmidberger schaut zufrieden in die Runde. In seiner Werkshalle am Galgenfeld in Pöttmes haben der Firmenchef und seine Frau Silvia soeben einen Scheck über 13000 Euro überreicht. Die Summe macht Angelika Gschwender und ihre Enkelin Amy sprachlos. Zu ihren Gunsten fand die Benefizaktion im Juli statt. Genugtuung erfüllt die Initiatoren und die vielen Helfer. Schmidberger sagt: „Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen.“

Großmutter kann ihre Tränen kaum zurückhalten

Die 57-jährige Angelika Gschwender kann die Tränen kaum zurückhalten. Immer wieder umarmt sie Silvia und Franz Schmidberger, drückt ihnen die Hand und dankt den Helfern: „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dass jemand so etwas macht, das ist unfassbar“, sagt Gschwender. Seit der Geburt ihrer Enkelin Amy kümmert sie sich um das Mädchen. Sie hat auch das Sorgerecht. Amy selbst ist so überwältigt, dass sie nicht einmal dazu zu bewegen ist, mit auf das Erinnerungsfoto zu kommen.

Franz und Silvia Schmidberger sagen, sie seien selbst über die zweistellige Summe überrascht gewesen. Zum vierten Mal unterstützen sie mit einer Benefizaktion ein Kind, dem es gesundheitlich nicht gut geht. Amy besucht die Elisabethschule in Aichach. Diese Schule vermittelte den Schmidbergers auf Anfrage den Kontakt. Sobald sie Verbindung aufgenommen hatten, begannen am Galgenfeld die Vorbereitungen. Sie gingen heuer bereits im Januar los.

Amy (links) mit ihren Freunden Sarah und Max bei der Benefizaktion der Familie Schmidberger im Juli. Bild: Gerlinde Drexler (Archiv)

Erlös der Tombola trug zu der Gesamtsumme bei

Mit viel Glück und auf Vermittlung des letztjährigen Stargastes, des Comedians Florian Simbeck, kam dieses Mal der Bayern-3-Radiojournalist Matthias Matuschik nach Pöttmes. „Matuschke“ leitete die Tombola, deren Erlös zu der Endsumme beitrug. Heuer seien besonders viele und großzügige Sach- und Geldspender dabei gewesen. „Darunter Firmeninhaber aus Pöttmes und Umgebung, aber auch Privatleute und Freunde“, sagt Franz Schmidberger. Das Rahmenprogramm trug vor allem den Hobbys der Elfjährigen Rechnung. So konnte die reitbegeisterte Amy auf Pony Max ein paar Runden drehen. Begeistert war sie auch von der Tanzgruppe der Neukirchener Mädels und der Feuershow am Abend.

Großer Helferkreis legte sich für den Tag ins Zeug

„Nicht viel rumreden, sondern was tun. Etwas abgeben von dem, was man hat“, umschreibt Franz Schmidberger die Motivation hinter der Aktion. „Im Grunde könnte das jeder tun“, fügt er hinzu. Er und seine Frau sind beeindruckt von dem zunehmend großen Helferkreis, der sich für diesen einen Tag eigens ins Zeug legte.

Angelika Gschwender hat konkrete Ziele: Ein Großteil des Geldes werde gespart, um Amy für die Zukunft abzusichern. Eine neue Zimmereinrichtung samt einem Relaxsessel ist ein Herzenswunsch des scheuen Mädchens. Ebenso ein bequemer Hasenstall für das geliebte Haustier und eine Playstation. „Mit dem Geld kann Amy auch die spezielle Therapie weiter durchlaufen, die sehr wichtig für ihre Entwicklung ist“, erklärt die Oma.

Geldsegen ist für Amy und ihre Oma eine große Entlastung

Der Geldsegen ist für sie eine enorme Entlastung. Denn ihr bisheriges und künftiges Leben war und bleibt durch die Sorge um die geliebte Enkelin und deren Wohlergehen bestimmt.

Und die Schmidbergers? Die stecken bereits voller Ideen für nächstes Jahr. „Nach dem Fest ist vor dem Fest“, sagt Silvia Schmidberger und lacht.

Themen folgen