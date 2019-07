vor 55 Min.

Benefizveranstaltung lässt die elfjährige Amy lachen

Wegen Regens in die Halle verlegt worden war Amys Reitrunde auf Pony Max: (von links) Franz und Silvia Schmidberger, Amy Gschwender, Radiomoderator Matthias Matuschik, Oma Angelika Gschwender und Annalena, eine der Helferinnen.

Plus Familie Schmidberger organisiert für das gesundheitlich beeinträchtigte Mädchen aus dem Pöttmeser Ortsteil Handzell einen unvergesslichen Tag mit Überraschung.

Von Gerlinde Drexler

Amy lacht. Ein bisschen schüchtern, aber sie lacht. Das will viel heißen, denn die Elfjährige aus dem Pöttmeser Ortsteil Handzell, die seit ihrer Geburt behindert ist, ist eher zurückhaltend. Bei der Benefizaktion der Familie Schmidberger, die am Samstag in Pöttmes über die Bühne geht, steht das Mädchen im Mittelpunkt. Für sie wird getanzt, es findet eine Versteigerung statt und eine Überraschung ist vorbereitet.

„Herzklopfen und aufgeregt“ – so beschreibt Amys Oma Angelika Gschwender ihre Gefühle, als sie zusammen mit ihrer Enkelin und Freunden der Familie zur Veranstaltung kommt. Amy lebt seit ihrem ersten Lebensjahr bei ihrer Oma in Handzell. Die 57-Jährige hat das Sorgerecht für ihre Enkelin, nachdem die leibliche Mutter seit Jahren jeglichen Kontakt zur Tochter abgebrochen hat. Alkohol- und Drogenkonsum von Amys Mutter hatte schlimme Folgen Der Alkohol- und Drogenkonsum der Mutter auch während der Schwangerschaft hatte fatale gesundheitliche Folgen für Amy. Bereits im Kleinkind-Alter musste ihr eine Niere entfernt werden, später wurden alle Zähne erneuert. Sie hat Lernschwierigkeiten, ist emotional immer wieder großen Schwankungen ausgesetzt und schnell mit Situationen überfordert. Die Oma ist Amy eine große Stütze. Ebenso die beiden Freunde Sarah und Max, die natürlich ebenfalls mit zur Charity-Veranstaltung auf das Betriebsgelände der Familie Schmidberger gekommen sind. Deshalb muss die Elfjährige auch lächeln, als sie hört, dass das Pony, auf dem sie später ein paar Runden reiten wird, Max heißt. Das Pferd ist eine Überraschung, die Familie Schmidberger für die reitbegeisterte Amy organisierte. Es ist bereits die vierte Benefizaktion, die Silvia und Franz Schmidberger für ein behindertes Kind organisieren. „Wir wollen uns ins Bewusstsein rufen, dass nicht alles selbstverständlich ist“, erklären die beiden ihr Engagement. „Auch behinderte Menschen gehören ganz normal dazu, und das wollen wir verdeutlichen.“ Feuershow mit Party für Amy Freunde und Arbeitskollegen helfen bei der Charity-Veranstaltung. Sie haben eine Feuershow mit anschließender Party auf die Beine gestellt, es gibt unter anderem geräucherte Makrelen und fünf verschiedene Ochsenburger zu essen, Kinderschminken und -basteln werden angeboten und die Show-Tanzgruppe Neukirchen tritt auf. Deren Leiterin, Melanie Schmidberger, ist eine Nichte von Franz Schmidberger. „Wir freuen uns immer wieder, wenn wir anderen Menschen helfen können“, sagt sie. Matuschke nimmt sich extra Zeit für Amy Ein besonderer Höhepunkt ist der Auftritt von Matthias Matuschik, der Radiojournalist von Bayern 3, vielen auch bekannt als Matuschke. Er führt durch die Versteigerung und zeigt ein kleines Comedy-Programm. Er findet die Benefizaktion der Schmidbergers „erstaunlich und ziemlich cool“. Deshalb hat er sich dafür auch extra noch Zeit genommen, obwohl er anschließend in Urlaub fährt. Der Kontakt zu Matuschik kam über Florian Simbeck zustande. Der Comedian leitete die Versteigerung im vergangenen Jahr, als die Schmidbergers die Veranstaltung zugunsten von Marius Eichler, einem mit Downsyndrom geborenen Jungen aus dem Schiltberger Ortsteil Wundersdorf organisiert hatten. Mit dem Erlös der Benefizaktion wird Amy sich ein paar Wünsche erfüllen können. Zum Beispiel ihr neues Kinderzimmer umgestalten, reiten gehen und Ausflüge machen. Außerdem will Oma Angelika Gschwender damit eine Therapie für Amy finanzieren. „Eine Sprachtherapie vielleicht, die wäre gut für das Selbstbewusstsein und die Persönlichkeit“, überlegt sie. Spenden: Diese Woche besteht noch die Möglichkeit, auf ein eigens eingerichtetes PayPal-Konto für Amy zu spenden. Informationen gibt es per E-Mail an info@edelstahl-schmidberger.de.

