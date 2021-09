Schwerer Unfall auf A8: Frau steigt nach Panne aus und wird angefahren

Ein schwerer Unfall hat sich am späten Sonntagabend auf der Autobahn A8 bei Bergkirchen (Kreis Dachau) ereignet. Dabei wurde eine 71-Jährige schwer verletzt.

Bei einem Unfall auf der Autobahn A8 ist am späten Sonntagabend eine 71-Jährige schwer verletzt worden. Die Frau aus Baden-Württemberg war gegen 22.30 Uhr mit ihrem Honda Jazz zwischen den Anschlussstellen Dachau und Sulzemoos in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Sulzemoos geschah das Unglück.

Unfall auf A8 nahe Anschlussstelle Sulzemoos: Auto erfasst 71-Jährige

Die Frau blieb nach Angaben der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck mit ihrem Wagen aus bisher ungeklärter Ursache auf der mittleren der drei Spuren liegen. Als sie aus ihrem Auto stieg, wurde sie von einem vorbeifahrenden VW erfasst und dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurde zur Behandlung in eine Münchner Klinik gebracht.

Am Steuer des VW saß ein 43-Jähriger, der ebenfalls aus Baden-Württemberg stammt. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 6000 Euro.

Autobahn ist nach Unfall bis 2.30 Uhr nur einspurig befahrbar

Um den Unfallhergang zu klären, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Die A8 war im Bereich der Unfallstelle bis 2.30 Uhr nur einspurig befahrbar. (nsi)