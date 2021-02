vor 16 Min.

Betrunkene 18-Jährige kracht mit Auto gegen Aichacher Wohnhaus

Eine 18-Jährige hat in der Nacht zum Sonntag in Aichach einen Unfall gebaut. Die junge Frau war laut Polizei betrunken. Sie überfuhr einen Baum und eine Verkehrsinsel, brach mit ihrem Wagen durch einen Zaun und prallte gegen die Wand eines Wohngebäudes an der Altvaterstraße.

Ein Unfall mit hohem Sachschaden ist in der Nacht zum Sonntag in Aichach passiert. Eine 18-Jährige war gegen Mitternacht mit einem Kleinwagen der Marke Hyundai auf der Straße „Am Plattenberg“ vom Schulzentrum in südliche Richtung unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, überfuhr die junge Frau kurz vor der Altvaterstraße einen Baum und eine Verkehrsinsel. Anschließend durchbrach der Wagen einen Holzzaun und prallte gegen die Wand eines Wohnhauses an der Altvaterstraße.

Die Polizei macht als Unfallursache die hohe Alkoholisierung der jungen Frau aus. Wie viele Promille sie intus hatte, dazu machten die Beamten keine Angaben. Ihrer Mitteilung zufolge glich die Straße einem Trümmerfeld. Die Freiwillige Feuerwehr Aichach musste zur Beseitigung des Baumes und der Trümmer anrücken. Außerdem band sie auslaufende Betriebsstoffe und reinigte die Straße.

18-Jährige ergreift nach Unfall in Aichach zunächst die Flucht

Die 18-Jährige flüchtete nach dem Unfall zunächst von der Unfallstelle. Die Beamten ermittelten sie aber kurz darauf und trafen sie zu Hause an. Sie wurde durch den Unfall leicht verletzt. Im Krankenhaus wurde sie ärztlich behandelt, außerdem wurde ihr Blut abgenommen. Die Beamten stellten den Führerschein der jungen Frau sicher. Am Auto entstand Totalschaden. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf 20.000 Euro geschätzt. (nsi)

