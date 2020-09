12:49 Uhr

Betrunkener landet in Hörzhausen mit BMW im Gartenzaun

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag in Hörzhausen mit seinem BMW gegen zwei Gartenzäune gekracht.

In Hörzhausen prallte ein 21-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem BMW in mehrere Gartenzäune. Der Mann war betrunken und offenbar zu schnell unterwegs.

Ein betrunkener 21-Jähriger ist am Donnerstagabend in Hörzhausen mit seinem 3-er BMW gegen die Gartenzäune zweier Anwesen gefahren. Der Sachschaden ist erheblich.

Der 21-Jährige ist beim Abbiegen zu schnell unterwegs

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 22.45 Uhr. Der 21-Jährige war mit seinem Auto in der Hagenauer Straße unterwegs. An der Bernbacher Straße wollte er nach links abbiegen. Weil er viel zu schnell fuhr, kam sein Auto beim Abbiegen von der Straße ab und prallte gegen den Gartenzaun zweier Anwesen. Dadurch entstand am Gartenzaun und am Betonsockel Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. An seinem 3-er BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

Der 21-Jährige lässt sich von seinen Eltern abholen

Der Unfallverursacher stellte seinen beschädigten Wagen unweit der Unfallstelle am Straßenrand ab und ließ sich von seinen Eltern abholen. Erst etwa eineinhalb Stunden informierte einer der Geschädigten die Polizeiinspektion Schrobenhausen informiert. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Unfallverursachers fest, dass er mit einem Wert von über 1,5 Promille noch erheblich alkoholisiert war. Der junge Mann, der bei dem Verkehrsunfall unverletzt blieb, musste schließlich eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. (jca)

