vor 31 Min.

Bewerbungstipps für Schüler

Juzo-Infotag mit Messeständen richtet sich diesmal auch an Eltern

Der Informationstag bei Julius Zorn in Aichach, „Juzo Go“, hatte ein Motto: „Wenn Du den Eindruck hast, dass dieses Leben ein Theater ist, dann suche Dir eine Rolle, die Dir wirklich Spaß macht.“ Die Azubis des Unternehmens hatten die Veranstaltung, die in den Produktionshallen des Herstellers von medizinischen Kompressionsstrümpfen, Orthesen und Bandagen im Stadtteil Ecknach stattfand, organisiert. Juzo ist der größte private Arbeitgeber in Aichach und beschäftigt rund 700 Mitarbeiter allein in den beiden Standorten in Ecknach und am Stammsitz in der Münchner Straße.

Wie es in einer Mitteilung heißt, soll den Azubis mit dieser Aufgabe das Projektmanagement näher gebracht werden. Zudem soll der Zusammenhalt unter den Auszubildenden gestärkt werden. Der Infotag richtete sich erstmals auch an die Eltern zukünftiger Azubis. Eltern und Kinder konnten sich an Messeständen über die angebotenen gewerblichen, kaufmännischen und IT-Ausbildungsberufe, vom Produktionsmechaniker bis zur Industriekauffrau, sowie duale Studiengänge und die Firma informieren. Neben Workshops, bei denen mitunter Taschen in Batik-Optik gefärbt wurden, gab es eine Führung durch die Firma, auch durch die neuen Hallen, und Präsentationen. Zudem wurde erstmals ein Bewerbertraining angeboten. Die Schüler konnten im Vorfeld eine Bewerbung vorbereiten und mitbringen. Vor Ort erhielten sie Tipps und Verbesserungsvorschläge. Mit diesen Ratschlägen können sich die Jugendlichen jetzt auch für ein Betriebspraktikum oder eine Berufsausbildung bei Juzo bewerben. (AN)

