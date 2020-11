06:01 Uhr

Binnenbacher Bürger sammeln Unterschriften für Verkehrsinsel

Die Binnenbacher Bürger wünschen sich eine Verkehrsinsel am Ortseingang, um das Tempo der Autos zu drosseln.

Plus Gemeinderätin Ulrike Schmid überreicht Bürgermeisterin Gertrud Hitzler eine Unterschriftenliste. Denn viele Binnenbacher Bürger wünschen sich eine Verkehrsinsel.

Von Evelin Grauer

Mehrere Themen, die eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung standen, schlugen jetzt im Aindlinger Marktgemeinderat auf. Einige davon sollen in der nächsten Sitzung des Gremiums ausführlicher behandelt werden. Dazu zählt auch der Wunsch vieler Bürger aus dem Aindlinger Ortsteil Binnenbach nach mehr Verkehrssicherheit.

Um diesem Wunsch Nachdruck zu verleihen, überreichte Gemeinderätin Ulrike Schmid (Bürgerwille '76) Bürgermeisterin Gertrud Hitzler ( CSU/Freie Wählergemeinschaft) eine Unterschriftenliste. Darauf setzen sich 77 Binnenbacher Bürger für eine Verkehrsinsel am Ortseingang, vom Aindlinger Kellerberg kommend, ein. Zudem fordern sie einen Rad- und Fußgängerweg entlang des Kellerbergs. Laut Hitzler soll dieses Thema in der nächsten Sitzung am 1. Dezember diskutiert werden.

Neue Ideen für den Aindlinger Marktplatz

In derselben Sitzung soll es auch um die Neugestaltung des Aindlinger Marktplatzes gehen. Wie kann die freie Fläche zwischen der alten "Verkaufsstätte Zurek" und der Metzgerei Gasthof Harländer optimal genutzt werden? Ein Investor hatte dort zunächst ein knapp 14 Meter hohes Wohn- und Geschäftshaus mit Café und Arztpraxen errichten wollen, aber nach Klagen der Nachbarn und weiterer Unwägbarkeiten verwarf er das Projekt. Das Greiner- und das Gabelsberger-Anwesen ließ die Gemeinde in der Folge abreißen, um mit der freien Fläche besser planen zu können. Wie Hitzler berichtete, wurden jetzt neue Gestaltungsideen für den Marktplatz erarbeitet, die den Anwohnern bereits vorgestellt wurden und auf viel Zustimmung stießen.

Auch ein weiteres Thema der Verkehrssicherheit wurde kurz besprochen. Nach und nach sollen laut Hitzler alle Ortsteile mit Geschwindigkeitsmessgeräten ausgestattet werden, die die Autofahrer an den Ortseingängen auf ihr Tempo aufmerksam machen. Dazu sollen wieder Mittel in den Haushalt eingestellt werden.

Der Strom kommt künftig aus Kelheim

Der neue Stromliefervertrag, der von 2021 bis 2023 laufen soll, wurde nach den Empfehlungen des Gemeindetags ausgeschrieben. Die Stadtwerke Kelheim gaben das wirtschaftlichste Angebot mit Gesamtkosten in Höhe von gut 200.000 Euro ab. Das Angebot umfasst Körperschaften im Markt Aindling, in den Gemeinden Petersdorf und Todtenweis, in den Schulverbänden Aindling und Willprechtszell sowie im Abwasserzweckverband Kabisbachgruppe. Bisher kommt der Strom von den Lechwerken Augsburg (LEW).

Wie die Mitgliedsgemeinden Petersdorf und Todtenweis muss auch Aindling die überarbeitete Satzung für den Abwasserzweckverband Kabisbachgruppe absegnen. Darin werden dem Verband unter anderem die Betriebsaufgaben bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung, das heißt Abwasser klären und Kanäle spülen, übergeben. Wie Hitzler unserer Redaktion berichtete, hält Dritter Bürgermeister Josef Gamperl den Vertrag für etwas kompliziert und befürchtet auch kompliziertere Abrechnungen. Karl Gamperl betrachtet den Vertrag aber als "sehr fair". Wie Hitzler verdeutlichte, regelt die neue Vereinbarung auch, dass die Gemeinde Todtenweis weiter die höheren Kapazitäten der Kläranlage im Sommer nutzen darf, sich im Gegenzug aber stärker beteiligen muss, wenn Instandsetzungsarbeiten nötig sind. Das Todtenweiser Abwasser kommt insbesondere von einem ortsansässigen Industriebetrieb.

Antrag von Josef Settele abgelehnt

Abgelehnt wurde in der Ratssitzung ein Antrag von Gemeinderat Josef Settele (Parteilose Wähler), das alte Aindlinger Feuerwehrauto zu verkaufen. Laut Hitzler wird das alte Auto, das vielleicht für 4000 Euro veräußert werden könnte, noch vielfältig genutzt. Sollten künftig Reparaturen über 500 Euro anstehen, soll aber geprüft werden, ob sich die Investitionen noch lohnen. (mit brast)

