Bio-Landwirtschaft: "BruderOx" setzt sich für Bullenkälbchen ein

Plus Bullenkälbchen müssen die Milchbetriebe verlassen. Mit dem Projekt "BruderOx" wollen Biobauern die Tiere im Landkreis halten. In Aichach gibt es einen Vorreiter.

Von Anna-Lena Bruggner

Wer täglich am Morgen seinen Kaffee mit Milch trinkt, denkt wohl selten darüber nach, woher die Milch kommt. Damit eine Kuh Milch gibt, muss sie Kälbchen bekommen. In den Milchbetrieben bleiben aber nur die weiblichen Kälbchen. Die männlichen werden in der Regel verkauft. Meistens verlassen sie die Region. Das ist auch in Bio-Betrieben so. Josef Greppmair, der in Matzenberg (Stadt Aichach) einen von elf Bio-Milchviehbetrieben im Wittelsbacher Land betreibt, ärgert es schon lange, dass seine Bullenkälber nicht in der Region auf einem Bio-Betrieb aufwachsen können. Er beteiligte sich nun als erster Landwirt im Wittelsbacher Land am Projekt „BruderOx“ der Öko-Modellregion Paartal. Diese soll die ökologische Landwirtschaft im Landkreis unterstützen und fördern.

