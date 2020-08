vor 4 Min.

Blumenthal als Lernort

Wandel-Verein wurde gegründet. Was das Gemeinschaftsprojekt bei Aichach plant

Das Gemeinschaftsprojekt Blumenthal bei Aichach will ein Lernort sein. Den Bewohnern geht es nach eigenen Angaben in Zeiten der Klimakrise auch um den Wandel in eine lebenswerte Zukunft. Laut einer Mitteilung will Blumenthal selbst Impulse und Wissen an andere weitergeben. Dazu wurde der Blumenthaler Wandel- Verein gegründet. Seit 13 Jahren gibt es das Gemeinschaftsprojekt Schloss Blumenthal mit fünf Säulen der Nachhaltigkeit: Soziales, Ökologie, Ökonomie, Kunst und Kultur sowie Gesundheit und Bewusstsein. In all diesen Feldern lernt die Gemeinschaft, sei es in Seminaren, im Betrieb von Schlosshotel und Gasthaus, in der solidarischen Landwirtschaft oder im Bereich Kunst und Kultur. Um eigenes Wissen weitergeben zu können, setzen die Blumenthaler laut Mitteilung auf Inspiration, Ermutigung, Modelle und eine ganzheitliche Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dafür ist der Wandel-Verein gedacht. Ein Projekt ist die „Blumenthaler Akademie – Lernort für gelebte Zukunft“. Es verfolgt ein umfassendes Verständnis von Nachhaltigkeit. Im Zentrum stehen die Bildungsarbeit über die Akademie, die Stärkung regionaler Netzwerke wie das Forum Z, die Umsetzung zukunftsfähiger Landwirtschafts- und Ernährungskonzepte sowie unterschiedlicher sozialer und kultureller Projekte.

Durch eine Spende, eine Fördermitgliedschaft oder aktive Teilnahme und Mitarbeit im Verein können Interessierte das Gemeinschaftsprojekt Blumenthal unterstützen. (AZ)

Kursprogramm www.schloss-blumenthal.de/bt-akademie oder akademie@schloss-blumenthal.de

Themen folgen