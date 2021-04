Brand in Aichacher Schrebergartenanlage: Feuerwehr rückt aus

In einer Aichacher Schrebergartenanlage brach am Donnerstag ein Feuer aus. Auslöser war offenbar verbrannter Unrat, der erneut in Brand geriet. Die Feuerwehr rückte aus.

In einer Schrebergartenanlage an der Gustav-Mahler-Straße in Aichach ist am Donnerstagmorgen Feuer ausgebrochen. Wie die Aichacher Polizei am Karfreitag mitteilte, war dort gegen 7 Uhr in der Früh Unrat, der am Vorabend verbrannt worden war, erneut in Brand geraten.

Brand in Aichacher Schrebergarten: Verursacher verbrennt PVC-Böden

Der bislang unbekannte Verursacher verbrannte nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Aichach verbotenerweise PVC-Böden. Eine Schadenssumme teilte die Polizei nicht mit. (nsi)

