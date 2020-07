vor 18 Min.

Brandgefahr in Wäldern steigt

Die Regierung warnt: Keine offenen Feuer

Die Waldbrandgefahr in der Region steigt. Die Regierung von Schwaben hat wegen der allgemeinen Trockenheit und der akuten Brandgefahr im Einvernehmen mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Pfaffenhofen seit Freitag Luftbeobachtung angeordnet. Geflogen wird unter anderem über bewaldeten Flächen im Bereich der Landkreise Aichach-Friedberg, Donau-Ries, Augsburg, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm.

Die Flieger sind in den Nachmittagsstunden zu den höchsten Gefährdungszeiten unterwegs. Sollte eine Wetteränderung eintreten, wird die Luftbeobachtung abgebrochen. Deren Kosten trägt der Freistaat. Der Mitteilung zufolge wurden durch die Beobachtung aus der Luft in den vergangenen Jahren einige Waldbrände frühzeitig entdeckt und gelöscht. Zudem wurden Brandstellen, die gelöscht waren, weiter überwacht, damit Glutnester sich nicht neu entzündeten. Die Regierung ruft die Bevölkerung dringend dazu auf, in der freien Natur äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. (AZ)

