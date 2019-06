00:31 Uhr

Brasilianische Klänge in der Spitalkirche

Konzert mit Flöte und Klavier am Pfingstmontag

Brasilianische Musik des Komponisten Alain Vérité ist der Ausgangspunkt des Programmes beim Konzert am Pfingstmontag, 10. Juni, in der Aichacher Spitalkirche. Es eröffnet den Zuhörern die Welt von frühromantischen Klängen des Komponisten Francesco Molino und führt sie bis zu zeitgenössischen Tönen des 1962 in München geborenen Komponisten und Gitarristen Stefan Soewandi (Sonatinen nach Bildern von A. Böcklin).

Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, die Besucher werden um eine kleine Spende für die Musik der beiden Interpreten gebeten. Georg Winter (Gitarre) und Simone Eder (Flöte) spielen zudem Werke von Johann Sebastian Bach. Zentraler Programmpunkt ist die Sonate in E-Dur für Flöte und Basso continuo (BWV 1035) in einer Bearbeitung für Flöte und Gitarre, die Bach während des letzten Jahrzehnts seines Lebens schrieb.

Simone Eder erhielt ihren ersten Querflötenunterricht im Alter von acht Jahren. Sie studierte zunächst in Augsburg Flöte bei Mathias Dittmann, schloss dann aber ein Studium für Kommunikationsdesign ab. Zahlreiche Kurse für Flöte in der Schweiz und Österreich bei Elisabeth Weinzierl und Edmund Wächter gaben ihr musikalische Impulse. 2012 entschied sie den Wettbewerb der Deutschen Gesellschaft für Flöte für sich und in Freiburg war sie beim internationalen Flötenfestival Erste Preisträgerin.

Georg Winter erhielt seinen ersten Unterricht mit zwölf Jahren in Liedbegleitung, dann einige Jahre E-Gitarre, bevor er sich auf klassische Gitarre konzentrierte. Seine Ausbildung und Privatstudien führten ihn zu Stefan Barcsay, Thomas Königs und Augustin Wiedemann. Er ist seit mehr als 20 Jahren als Gitarrenlehrer tätig. Georg Winter und Simone Eder musizieren seit zehn Jahren gemeinsam als „duo parlando“. (AN)

