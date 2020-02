vor 9 Min.

Braucht Todtenweis einen Dorfladen?

In Todtenweis wird über einen Dorfladen nachgedacht. Doch ist er wirklich nötig? Aufschluss geben soll eine Machbarkeitsstudie. Sie wird nun vorgestellt.

Von Carmen Jung

Braucht Todtenweis einen Dorfladen? Diese Frage will die Gemeinde fundiert beantworten. Deshalb hat sie eine Bürgerbefragung in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden in einer Versammlung am Dienstag, 10. März, vorgestellt.

Die Diskussion über einen Dorfladen für Todtenweis gibt es schon länger

Schon seit längerem wird in Todtenweis über einen Dorfladen diskutiert. In der Gemeinde gibt es einen Bäcker und mehrere Hofläden. Würden die Bürger einen Dorfladen nutzen? Könnte er überleben? Um Aufschluss zu bekommen, gab der Gemeinderat im September eine Machbarkeitsstudie in Auftrag.

Fast 40 Prozent der Todtenweiser haben sich an der Dorfladen-Befragung beteiligt

Ende vergangenen Jahres fand in diesem Zuge eine Bürgerbefragung statt. Gefragt wurden die Todtenweiser nach ihrem Einkaufsverhalten bei Backwaren, Fleisch, Wurst und Bioprodukten. Die Rücklaufquote betrug 39,1 Prozent.

Nun liegen die Ergebnisse vor. sie werden in einer eigenen Bürgerversammlung am Dienstag, 10. März, Uhr im Gasthaus Golling vorgestellt. Dorfladenberater Wolfgang Gröll vom Unternehmen Newway Dynamik & Nachversorgungskonzepte stellt die Resultate der Machbarkeitsstudie vor. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen