vor 40 Min.

Brigitte und Klaus Laske für Verdienste um den Sport geehrt

Jörg Ammon (links), Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes, und Bayerns Innenminister Joachim Hermann (rechts) zeichneten Brigitte Laske (Mitte) aus Aichach mit der Ehrenmedaille für besondere Verdienste um den Sport in Bayern aus.

Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann hat BrigitteLaske aus Aichach mit der Ehrenmedaille für besondere Verdienste um den Sport in Bayern ausgezeichnet. Neben ihr erhielten 23 weitere Persönlichkeiten bayerischer Sport- und Schützenvereine sowie des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands diese Auszeichnung.

Herrmann sagte einer Mitteilung zufolge: „Persönlichkeiten wie Sie sind die Grundlage jeglichen Vereinslebens.“ Ehrenamtliche, die sich im Dienste des Sports für andere einbrächten, seien die tragenden Säulen von Vereinen und Sportorganisationen. „Mit Ihrem unermüdlichen Einsatz leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Gelingen unseres Gemeinwesens und unserer Gesellschaft“, so der Minister.

Laske engagierte sich bereits als 14-Jährige für den TSV Aichach und übernahm die Leitung des Kinderturnens. Mit 20 Jahren gehörte sie dem Turnrat des Vereins an, mit 26 Jahren leitete sie das Frauenturnen. Herrmann hob hervor, dass sie mit 24 Jahren mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit in den Sportverbänden begann, nämlich als Landes-Pressewartin und Mitglied im Präsidium des Bayerischen Turnverbandes. Sie hatte auch die Redaktionsleitung für die Verbandszeitung inne.

Mit 31 Jahren begann ihr Engagement beim Bayerischen Landes-Sportverband als Frauenreferentin im Sportkreis Aichach-Friedberg. Seit 1991 ist sie die Vorsitzende dieses Kreises. Hermann weiter: „Ihr Wissen und das hohe Ansehen, das Brigitte Laske genießt, brachten es mit sich, dass sie auch in anderen Gremien, wie dem Sportbeirat des Landkreises Aichach-Friedberg 1991 und dem Sportbeirat der Stadt Friedberg 2008 tätig wurde.“ Die Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia wurde 1973 gegründet. Hier übernahm Brigitte Laske das Einstudieren der Tänze. Der Minister lobte: „Ihr herausragendes Engagement im Sport und auch in der Stadt Aichach und dem Landkreis Aichach-Friedberg hat viele Dinge möglich gemacht.“

Einen Tag vor seiner Frau wurde Klaus Laske in München vom Bayerischen Landes-Sportverband mit der Ehrenmedaille in Gold mit Brillanten ausgezeichnet. Er war ein halbes Jahrhundert Vorsitzender des TSV Aichach, des zweitgrößten Sportvereins im Landkreis mit heute rund 2800 Mitgliedern und 18 Abteilungen. Erst vor Kurzem gab er den Vorsitz ab. Schon vor seiner Zeit als Vorsitzender war er in verschiedenen Funktionen im Verein sowie später beim BLSV und Turnverband aktiv. BLSV-Präsident Jörg Ammon und Aufsichtsratsvorsitzender Werner Lechner sowie BLSV-Vizepräsident Bernd Kränzle nahmen die Ehrung vor.

Unsere Zeitung würdigte Klaus Laskes Engagement zudem vor Kurzem mit der Silberdistel, einer Auszeichnung für besonderen bürgerschaftlichen Einsatz (wir berichteten). (nsi, AN)

