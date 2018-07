vor 33 Min.

Buben beim Baden: Blitz schlägt daneben ein

Das Gewitter im Wittelsbacher Land blieb nicht ohne Folgen: In der Nähe von vier Jugendlichen, die vom Baden ans Ufer zurückgekehrt waren, schlug ein Blitz ein.

Mit dem Schrecken davon kamen am Mittwochabend vier Burschen nach einem Blitzeinschlag an einem Baggersee im Aichacher Stadtteil Walchshofen. Die 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen waren beim Baden, aber laut Polizei am Ufer, als der Blitz in ihrer Nähe einschlug. Notarzt und Rettungsdienst versorgten die Burschen, die sich offenbar nicht schlimm verletzt wurden. Einer klagte über Taubheitsgefühl an den Beinen. Alle vier wurden zur Untersuchung und Beobachtung ins Krankenhaus Schrobenhausen gebracht.

Das Gewitter hatte im Wittelsbacher Land weitere Folgen: Bei Pöttmes schlug ein Blitz in einen Baum, der beim Umfallen eine Stromleitung kappte. Rund 1500 Menschen waren zeitweise ohne Strom. (wer)