Bücherei eröffnet in Schiltberg

Am Samstag war im alten Feuerwehrhaus in Schiltberg viel los. Der Förderverein für das Kinderhaus und die Grundschule Schiltberg nahm Bücher für die neue offene Bücherei entgegen.

Am 3. November geht die Bibliothek im alten Feuerwehrhaus offiziell in Betrieb. Am Samstag wurden die ersten Bücher gespendet

Hochbetrieb herrschte am Samstag im alten Feuerwehrhaus in Schiltberg: Der Förderverein für das Kinderhaus und die Grundschule Schiltberg nahm hier unzählige Bücher für die offene Bücherei entgegen.

Bürgermeister Josef Schreier hatte die Idee dazu. Ihm war es schon lange ein Anliegen, eine solche Büchersammlung in der Gemeinde zu haben. Als nun der Umzug der Freiwilligen Feuerwehr ins neue Feuerwehrhaus abgeschlossen war, hatte die Gemeinde schnell eine Heimat für die Bücherei gefunden. Kurzerhand erklärte sich der Schiltberger Förderverein unter der Leitung von Doris Rieblinger bereit, die Organisation und Betreuung hierfür zu übernehmen.

In den vergangenen Monaten wurde fleißig geweißelt, Boden verlegt, es wurden Regale zusammengeschraubt und geputzt – hauptsächlich in ehrenamtlicher Eigenleistung des Vereins. Nach der Bitte um Bücherspenden haben viele Gemeindemitglieder ihre Bücherregale geleert, sodass der Verein seinen Besuchern ein breites Angebot bieten kann: Von Stephen King bis Kochbuch, von Rosamunde Pilcher bis Lebensratgeber bleibt kaum ein Lesewunsch unerfüllt.

Auch für die Kleinsten, Leseanfänger und Jugendlichen ist eine Auswahl an Bilder- und Lesebüchern gespendet worden. Die große Eröffnung mit Kaffee und Kuchen ist dann am Sonntag, 3. November, ab 14 Uhr. Ab dann können sich die Leseratten zukünftig jeweils am Freitag von 16 bis 18 Uhr umsonst Bücher ausleihen. (AN)

