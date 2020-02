vor 35 Min.

Bürgermeister Dietrich Binder feiert 50. Geburtstag

Nach einigen Worten der Begrüßung und des Dankes stimmte Dietrich Binder mit zahlreichen Gratulanten ein Geburtstagslied an – und legte den Grundstein für einen stimmungsvollen Partyabend.

Im Petersdorfer Gemeindezentrum herrschte am Donnerstagabend Ausnahmezustand: Bürgermeister Dietrich Binder feierte mit vielen Gästen. Wie die Party ablief.

Von Stefanie Brand

Im Gemeindezentrum in Petersdorf herrschte am Donnerstagabend Ausnahmezustand. Bereits die Parkplatzsituation vor Gemeinde, Feuerwehr und Bauhof verriet, dass zahlreiche Gratulanten in die Aichacher Straße gepilgert waren. Sie alle hatten ein Ziel: Sie wollten mit Petersdorfs Bürgermeister Dietrich Binder gemeinsam seinen 50. Geburtstag feiern.

Sichtlich in Feierlaune begrüßte Binder über eine halbe Stunde lang seine Gratulanten, bis er für einen kurzen Moment offiziell wurde: Er dankte Elfriede Scharf und ihrem Team für den Einsatz bei Dekoration, Essen und Getränken. Auch an seine Lebensgefährtin Anita Thrä und deren Tochter Alina richtete er Worte des Dankes „für viele wunderbare Stunden“. Mit einer dieser wunderbaren Stunden habe er seinen Jubeltag direkt beginnen können, verriet er: Ein gemeinsames Frühstück im Kreis der Familie war ihm an seinem Jubeltag vergönnt und stimmte ihn den ganzen Tag über glücklich.

Petersdorf: Viele Gratulanten überbringen Glückwünsche

Binder begrüßte auch viel Politprominenz, die ebenfalls zum Gratulieren nach Petersdorf gekommen war, darunter den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko, Landrat Klaus Metzger, dessen Stellvertreter Manfred Losinger sowie Gemeinderäte, Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft, Vertreter der Pfarreien, Vereinsmitglieder, Bürgermeister- und Verbandskollegen, Bankvertreter, Bürger und „alle, die ich jetzt vergessen habe“, wie er lächelnd sagte.

Mit einem Verweis auf die anstehenden Musikdarbietungen und das Büfett, das nun ebenfalls eröffnet sei, wünschte Binder sich und seinen Gästen einen gemütlichen Partyabend in Petersdorf. Die Gruppe Ziach auf, Valentina Hübener und Rebekka Plöckl am Klavier sowie DJ Jörg Völkl sorgten bei der Geburtstagsfeier für die passende Stimmung.

Themen folgen