vor 3 Min.

Bürgermeister: Kerscher tritt heute auch an

Kühbacher Liste hat zwei Kandidaten für das Bürgermeisteramt

Die große Überraschung hatte sich Karl-Heinz Kerscher am Dienstag bis zum Ende der öffentlichen Sitzung des Kühbacher Gemeinderates aufgehoben. Dann verkündete er, dass er sich bei der Nominierungsversammlung der Ortsgemeinschaft Kühbach am heutigen Donnerstag, 28. November, ebenfalls als Bürgermeisterkandidat zur Wahl stellen wird. Wie bereits berichtet, hatte Zweiter Bürgermeister Stefan Schneider schon vor einigen Wochen seinen Hut in den Ring geworfen. Nun bekommt er mit Kerscher einen Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen. Kerscher, der seine Ziele und Visionen auf der Versammlung vorstellen will, wünscht sich eine faire Auseinandersetzung auf der Versammlung.

Die Nominierungsversammlung beginnt um 19.30 Uhr im Thomabräu in Kühbach. (drx/Foto: Eibl)