Bundestag: CSU im Kreis unterstützt die Abgeordneten Durz und Lange

Die amtierenden Abgeordneten in den Wahlkreisen Augsburg-Land und Donau-Ries sollen für 2021 wieder als Direktkandidaten nominiert werden.

In einer Videokonferenz des CSU-Kreisvorstands mit den Ortsvorsitzenden des Kreisverbands Aichach-Friedberg sind auf Vorschlag des Kreisvorsitzenden Peter Tomaschko die beiden Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2021 beschlossen worden. Das Wittelsbacher Land will laut einer Mitteilung bei den Nominierungsversammlungen die amtierenden Bundestagsabgeordneten Hansjörg Durz (Wahlkreis Augsburg Land) und Ulrich Lange (Wahlkreis Donau-Ries) unterstützen.

Der Landkreis Aichach-Friedberg ist auf zwei Bundeswahlkreise aufgeteilt. Acht Gemeinden im nördlichen Teil des Landkreises ( Aindling, Todtenweis, Petersdorf, Inchenhofen, Kühbach, Schiltberg, Baar und Pöttmes) sind Teil des Wahlkreises Donau-Ries (254). Der Nördlinger Ulrich Lange hat das Direktmandat in diesem Wahlkreis erstmals im Jahr 2009 erobert und ist jetzt als stellvertretender Chef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit der Zuständigkeit für Verkehr und digitale Infrastruktur, sowie Bau im engeren Führungskreis der Union in Berlin. Der 51-jährige Rechtsanwalt wird von CSU-Delegierten aus vier Landkreisen nominiert: Aichach-Friedberg, Donau-Ries und Dillingen und Augsburg weil jetzt auch Altenmünster zum Wahlkreis gehört.

Tomaschko betont hervorragende Zusammenarbeit mit Abgeordneten

Hans-Jörg Durz ist im Bundestag stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses Digitale Agenda. Zudem gehört er dem Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz an. Der 49-Jährige arbeitet seit 2013 als Nachfolger von Eduard Oswald im Reichstag und war zuvor Bürgermeister in Neusäß. Zu seinem Wahlkreis 253 gehören 16 von 24 Kommunen aus dem Wittelsbacher Land und alle Städte und Gemeinden des Landkreises Augsburg außer Königsbrunn und Altenmünster. In beiden Wahlkreisen sind die Abgeordneten bislang die einzigen Bewerber für die jeweiligen Direktkandidaturen. Peter Tomaschko betonte die hervorragende Zusammenarbeit des Kreisverbands mit den beiden Abgeordneten in den vergangenen Jahren: „Glaubwürdigkeit, Sachverstand, Bürgernähe und Zuverlässigkeit sind wesentliche Eigenschaften, die sie mitbringen.“ (cli, AZ)

