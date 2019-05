07:00 Uhr

CSU Schiltberg nominiert Fabian Streit

Der langjährige Schiltberger Bürgermeister Josef Schreier kandidiert nicht mehr. Fabian Streit aus Rapperzell will sein Nachfolger werden. Er erklärt, was ihn motiviert.

Von Carmen Jung

Fabian Streit will Nachfolger von Bürgermeister Josef Schreier in Schiltberg werden. Der CSU-Ortsverband nominierte jüngst den 52-jährigen Rapperzeller einstimmig als Bürgermeisterkandidaten. Fabian Streit betonte gestern gegenüber unserer Zeitung: „Ich liebe die Gemeinde und die Leute sind es mir wert.“ Wird er gewählt, ist er der erste Bürgermeister in der Geschichte der Holzlandgemeinde, der nicht aus Schiltberg, sondern aus einem Ortsteil kommt.

Für das Bürgermeisteramt in Schiltberg muss Fabian Streit viel aufgeben

Für das Bürgermeisteramt muss der dritte Schiltberger Bürgermeister nicht weniger aufgeben als die Firma, die er aufgebaut hat. Bekanntlich hat der Gemeinderat beschlossen, dass der neue Schiltberger Gemeindechef erstmals im Hauptamt tätig sein wird. Streit kündigte für den Fall seiner Wahl an, seinen Betrieb aufzugeben, „so leid es mir tut“.

Der 52-Jährige Vater von zwei erwachsenen Söhnen (24 und 28 Jahre) ist gelernter Steinmetz und Steinbildhauer und betreibt ein Fußbodengeschäft plus Natursteinverlegung. Seit 19 Jahren gehört er dem Gemeinderat an, seit dieser Legislaturperiode fungiert er als dritter Bürgermeister. „Ich weiß, was auf mich zukommt“, sagt Streit, der sich gleichwohl bewusst ist, dass er noch „viel lernen“ müsse. Seine Entscheidung zu kandidieren, sei ihm nicht ganz leicht gefallen. Aber seine Frau und seine Familie stünden hinter ihm.

Fabian Streit hat ein Herr für die Gemeinde Schiltberg

Dass Fabian Streit ein Herz für die Gemeinde hat, bewies er jüngst mit dem 20-minütigen Film „Darum leben wir so gern in der Gemeinde Schiltberg“. Für das Werk, das er mit Franz Bölicke drehte, erhielt er im Februar die silberne Bürgermedaille (wir berichteten).

Bislang ist Fabian Streit der einzige offizielle Kandidat. Bürgermeister Josef Schreier, selbst Schriftführer beim CSU-Ortsverband, weiß nur von Gerüchten, aber keiner offiziellen Bewerbung. Er selbst, so hat er sich vorgenommen, will sich aus der Wahl seines Nachfolgers heraushalten. Nur eines möchte er so machen, wie es seinerzeit sein Vorgänger Franz Xaver Schmid gehalten hat. Die stets im Herbst stattfindende Bürgerversammlung will er nach hinten verschieben. Sie soll zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden. In der Versammlung soll sich dann jeder Bürgermeisterkandidat vorstellen dürfen, hat sich Schreier vorgenommen. Der 59-Jährige tritt, wie berichtet, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an.

