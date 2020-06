vor 38 Min.

CSU analysiert Kommunalwahl

Partei: Fünf Rathäuser im Kreis neu gewonnen

Der CSU-Kreisvorstand hat in einer Video-Konferenz die Kommunalwahlen im Wittelsbacher Land im März analysiert. Laut einer Mitteilung des Kreisvorsitzenden Peter Tomaschko zeige die Wahlbeteiligung von fast 64 Prozent, dass die Menschen im Wittelsbacher Land großes Interesse an der Gestaltung ihrer Heimat hätten. Die eigene Partei habe „großartige Erfolge in der Wahl erzielt“.

Dazu gehört für Tomaschko die Wiederwahl von Landrat Klaus Metzger mit über 66 Prozent. Mit der Kreistagsliste habe die CSU über 8000 Stimmen mehr gewonnen als 2014. Allerdings hat die Partei 5,6 Prozentpunkte und drei Kreistagsmandate gegenüber der vorherigen Wahl verloren. Der Kreisvorsitzende verweist auf Erfolge in den Kommunen: In 14 von 24 Städten und Gemeinden im Landkreis wurden CSU-Bürgermeisterkandidaten gewählt. Damit habe seine Partei fünf Rathäuser neu gewonnen. (AZ)

