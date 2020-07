vor 3 Min.

Canada startet Programm im Biergarten

Lizzy Aumeier am Samstag ausverkauft

Über vier Monate sind seit dem letzten Konzert im Canada in Obermauerbach (Stadt Aichach) vergangen. Jetzt startet das Kleinkunst- & Kulturprogramm dort wieder. Am Samstag, 11. Juli, steht dort im Biergarten die Kabarettistin Lizzy Aumeier auf der Bühne und präsentiert ihr „Best of“. Das Gastspiel ist allerdings bereits ausverkauft.

Wegen der Bestimmungen zur Corona-Pandemie findet das Programm bis auf Weiteres ausschließlich unter freiem Himmel statt, und zwar als Hintergrundmusik beziehungsweise -unterhaltung, so Canada-Wirt Rainer Knauer. „Auf Konzert- und Kabarettveranstaltungen in unseren Konzerträumen werden wir bis voraussichtlich Ende September komplett verzichten.“ Beim Gastspiel von Lizzy Aumeier will Knauer größere Menschenansammlungen am Einlass vermeiden. Der Einlass wurde deshalb von 18 auf 17 Uhr vorverlegt. Alle, die Karten haben, sollten vorab per E-Mail an info@canada-mauerbach.de Plätze reservieren. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Abend findet bei jedem Wetter im Biergarten statt. „Wir werden versuchen, ausreichend Schirme für den Fall eines Regenschauers zur Verfügung zu stellen“, sagt Knauer. Er bittet die Gäste, auch selbst für den „Schlechtwetterfall“ vorbereitet zu sein.

Weiter geht es eine Woche später – am Samstag, 18. Juli – mit Uli Mil & VoiceBeinand. Unter dem Namen VoiceBeinand haben sich Uli Mill, Tina Lechner und Andy Mayerle zusammengetan, um zeitlos schöne Rock- und Pop-Songs, Soulklassiker, Hits und Evergreens auf ihre ganz eigene Weise zu interpretieren. Auch hier ist Beginn gegen 19.30 Uhr, Einlass bereits ab 17 Uhr. Die Plätze sind coronabedingt beschränkt, wer kommen will, sollte vorab reservieren. Sollte das Wetter überhaupt nicht passen, muss der Abend komplett entfallen. (AZ)

