Corona-Ausbruch: Gab es im Friedberger Krankenhaus schwere Versäumnisse?

Der Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg wurde in der vergangenen Woche von den Verantwortlichen für beendet erklärt.

Plus Eine Task Force soll klären, wie es zu einem Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg kommen konnte. In einem Zwischenbericht äußert sie massive Kritik.

Von Nicole Simüller

Wann begann der vergangene Woche für beendet erklärte Corona-Ausbruch am Friedberger Krankenhaus? Wie viele Menschen steckten sich an oder starben? Das und mehr soll ein Abschlussbericht der Task Force Infektiologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und des Gesundheitsamts beantworten. Nach unserer Redaktion vorliegenden Informationen über einen internen Zwischenbericht der Task Force an das LGL erhebt diese darin schwere Vorwürfe gegen die Kliniken an der Paar und das Gesundheitsamt.

Wann der Abschlussbericht mit endgültigen, belastbaren Erkenntnissen - die vom Zwischenbericht auch abweichen können - vorgestellt wird, ist bislang laut Landratsamt offen. Möglicherweise dauert das noch einige Wochen.

Die Task Force des LGL spricht in ihrem Zwischenbericht von sieben Toten. Im Januar hatte das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitgeteilt, seit Dezember seien zwei Patienten gestorben. Seitdem äußerten sich Landratsamt, Gesundheitsamt und Kliniken dazu nicht mehr. Sie verwiesen wiederholt auf den Abschlussbericht der Task Force. Angehörige hatten, wie berichtet, unserer Redaktion weitere Todesfälle geschildert, die nicht zu den zwei bekannten Fällen zählen. Eine Frau hatte nach dem Tod ihres Vaters Anzeige wegen fahrlässiger Tötung erstattet.

Begann der Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg Mitte November?

Den Informationen unserer Redaktion über den internen Zwischenbericht zufolge ist darin von insgesamt über 90 infizierten Mitarbeitern und Patienten im Zusammenhang mit dem Ausbruch die Rede. Gesundheitsamtsleiterin Dr. Kirsten Höper hatte in der vorvergangenen Woche mitgeteilt, es würden rund 100 Fälle untersucht. Das Landratsamt betonte damals, dass "aus der genannten Anzahl der Fälle nicht geschlossen werden kann, wie viele tatsächlich mit dem Ausbruchsgeschehen in Verbindung standen oder stehen". Zwei Tage später erklärte Landrat Klaus Metzger, neue Zahlen gebe es so schnell nicht mehr. Die Beendigung des Ausbruchs sei vorrangig.

Den unserer Redaktion vorliegenden Informationen zufolge gab es laut dem internen Zwischenbericht der Task Force bereits Mitte November erste Coronafälle. In der vorvergangenen Woche hatte Höper erklärt, die Aufarbeitung reiche bis 11. November zurück. Auf Nachfrage unserer Redaktion, wann der Ausbruch angesichts dessen begonnen habe, verwies auch sie auf den Abschlussbericht.

Corona-Ausbruch am Krankenhaus Friedberg wurde durch Medien öffentlich

Dass es überhaupt einen Ausbruch gab, wurde erst durch Medienrecherchen, darunter unsere Redaktion, bekannt. Noch am 21. Januar versandte das Landratsamt eine Pressemitteilung mit den Kliniken zum Friedberger Krankenhaus. Darin hieß es: "Dennoch gab es nach übereinstimmender Einschätzung von Staatlichem Gesundheitsamt und Klinikleitung dort kein aktuelles Corona-Ausbruchsgeschehen." Am 25. Januar räumten die Verantwortlichen auf erneute Nachfrage doch einen Ausbruch ein. Zwei Stationen wurden damals unter Quarantäne gestellt.

Höper sagte damals, dass bereits am 9. Dezember vier positive Ergebnisse von Patienten bekannt geworden seien. Das sei "natürlich ein Ausbruch". Laut Robert-Koch-Institut (RKI) muss ein Ausbruch ab zwei Betroffenen erklärt werden. Dabei fällt immer wieder der Begriff "nosokomiale Infektionen". Darunter verstehen Fachleute Ansteckungen, die im Krankenhaus erfolgen. Das RKI legt fest: "Von einem nosokomialen Ausbruchsgeschehen im Sinne des Infektionsschutzgesetzes spricht man, wenn bei zwei oder mehr Personen nosokomiale Infektionen (im zeitlichen Zusammenhang mit einer stationären oder einer ambulanten medizinischen Maßnahme), bei denen ein epidemischer Zusammenhang wahrscheinlich ist oder vermutet wird, auftreten."

Task Force: Corona-Ausbruch an Klinik wurde zu spät erkannt

Höper räumte am 25. Januar ein: "Mein Versäumnis ist darin zu sehen, dass ich formal keinen Ausbruch definiert habe." Alle Maßnahmen, die sie hätte anordnen können, hätten Klinik und Pflegedienstleitung jedoch vollständig und freiwillig abgearbeitet. Auch Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer verwies wiederholt auf das Hygienekonzept der Kliniken, das immer wieder verschärft worden sei.

Auch die Task Force kritisiert in ihrem internen Zwischenbericht ans LGL, der Ausbruch sei zu spät erkannt worden. Schutzmaßnahmen seien nicht rechtzeitig erfolgt. So seien Mitarbeiter bis zum Eingreifen der Task Force beispielsweise nicht häufig genug getestet worden und daher bei einer Infektion mit symptomlosem Verlauf nicht aufgefallen. Auch von Mängeln bei Hygiene und Schutzmaßnahmen spricht die Task Force in ihrem Zwischenbericht: So hätten Klinik-Mitarbeiter vor allem zu Beginn des Ausbruchs in den Pausen keine Masken getragen, Übergaben zum Schichtwechsel in zu großen Gruppen stattgefunden. Dadurch seien Infektionen möglicherweise befördert worden.

Landratsamt: Landrat und Klinikchef kennen Task-Force-Zwischenbericht nicht

Die Task Force kritisiert in ihrem Zwischenbericht nach Informationen unserer Redaktion außerdem, dass es am Krankenhaus keine Aufzeichnungen zu nosokomialen Infektionen gegeben habe. Bei der Bewertung sei es offenbar darum gegangen, nicht mit der Arbeit oder dem Aufenthalt im Krankenhaus verbundene Ursachen für Ansteckungen zu finden.

Das Landratsamt äußerte sich am Mittwoch, wie folgt: "Um die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Krankenhaus Friedberg, im Zeitraum von November 2020 bis Mitte Januar 2021, zu analysieren, hat das Staatliche Gesundheitsamt am 18. Januar die Task-Force Infektiologie und die Spezialeinheit Krankenhaushygiene des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) eingebunden. Der Abschlussbericht dazu liegt noch nicht vor, selbst der benannte „Zwischenbericht“ liegt bislang weder dem Geschäftsführer der Kliniken noch dem Landrat vor." Wie angekündigt, würden "die wesentlichen Ergebnisse des Abschlussberichts veröffentlicht".

Grünen-Kreistagsfraktion fordert öffentliche Werkausschuss-Sitzung

Am Mittwoch hagelte es Kritik seitens der Grünen nach Online-Vorabberichten mehrerer Medien. Kreisrat Stefan Lindauer sprach von "ganz klar große[n] Verfehlungen bei der Klinikleitung, dem Gesundheitsamt, aber auch bei unserem Landrat". Kreisrätin Claudia Eser-Schuberth sagte, "der Vorsatz der Vertuschung" könne "durchaus in den Raum gestellt werden. Ebenso muss die Frage nach personellen Konsequenzen ernsthaft diskutiert werden". Die Kreistagsfraktion fordert nun eine öffentliche Sitzung des Werkausschusses.

Christina Haubrich aus Merching, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, sagte: "Es kann nicht sein, dass es gerade in Zeiten der Pandemie zu solch eklatanten Versäumnissen in der Umsetzung von Hygienevorschriften kommt und sowohl Patient*innen als auch das KIinikpersonal der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt werden."

Nach Recherchen des Bayerischen Rundfunks war Gesundheitsamtsleiterin Höper übrigens im LGL zuletzt als Chefin der Task Force im Gespräch, die jetzt die Vorkommnisse in Friedberg untersucht. LGL, Regierung von Schwaben und Landratsamt äußerten sich auf Nachfrage nicht dazu.

