vor 32 Min.

Corona: Ein weiterer Toter im Landkreis Aichach-Friedberg

Im Landkreis Aichach-Friedberg steigt die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auf 49. Gleichzeitig sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz.

Von Marlene Weyerer

Ein weiterer Mensch im Landkreis Aichach-Friedberg ist übers Wochenende an oder mit Corona gestorben. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie auf 49. Weiterhin werden 25 Covid-19-Patienten im Aichacher Krankenhaus behandelt. Fünf davon liegen auf der Intensivstation, vier von ihnen werden beatmet.

Gleichzeitig sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) am Montag auf 107,7. Am Sonntag hatte der Inzidenzwert noch bei 119,6 gelegen.

An der Mittelschule Aindling, der Edith-Stein-Schule in Aichach, der Friedberger FOS/BOS und der Konradin-Realschule in Friedberg ist jeweils ein Schüler positiv getestet worden. Ihre jeweiligen Klassen müssen jetzt so lange in Quarantäne bleiben, bis sie ein negatives Testergebnis vorweisen können.

Aichach-Friedberg: Insgesamt 2387 Menschen positiv auf Corona getestet

Am Heilig-Geist-Spital in Aichach scheint sich die Situation zu beruhigen. Diese Woche werden nur noch sechs Kontaktpersonen aus dem Heimbereich getestet, in dem es zuletzt noch positive Testergebnisse gegeben hat. Zudem werden alle Menschen, deren Tests mindestens zehn Tage zurückliegen, erneut getestet. Die Personen, deren Tests negativ ausfallen, müssen nicht weiter isoliert werden. Am Haus an der Paar in Aichach sind beim Reihentest der vergangenen Woche zwei weitere Bewohner und ein weiterer Mitarbeiter positiv getestet worden.

Seit Beginn der Corona-Pandemie sind im Wittelsbacher Land 2387 Menschen positiv auf Corona getestet worden. In den vergangenen Tagen waren es 173. Davon leben 19 in Aichach, 37 in Friedberg, 22 in Mering und 16 in Kissing. Aktuell befinden sich 395 Kontaktpersonen vorsorglich in Quarantäne.

