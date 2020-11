vor 17 Min.

Corona: Inzidenzwert in Aichach-Friedberg sinkt wieder unter 200er-Marke

Auch im Landkreis Aichach-Friedberg sind in den vergangenen Tagen wieder viele Corona-Tests positiv ausgefallen. Am Wochenende sank der Inzidenzwert aber wieder unter die 200er-Marke.

Bei den Corona-Zahlen im Wittelsbacher Land für Samstag und Sonntag kommt es zu einer leichten Entspannung. In Kissing löst die Polizei eine Kellerparty auf.

Von Evelin Grauer

Der Corona-Inzidenzwert für den Landkreis Aichach-Friedberg ist wieder deutlich unter die 200er-Marke gefallen. Laut Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) lag der Wert am Samstagmorgen bei 171,55 und am Sonntagmorgen bei 165,61. Die Sieben-Tage-Inzidenz bildet die Corona-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab.

Damit kam es am Wochenende im Wittelsbacher Land zu einer leichten Entspannung. Noch am Freitagmorgen hatte das LGL den Inzidenzwert für den Landkreis mit 200,51 angegeben. Damit zählte der Landkreis auf der LGL-Landkarte zu den tiefroten Regionen, die Landkreise über dem 200er-Wert kennzeichnen. Im tiefroten Bereich waren am Sonntag beispielsweise weiterhin der Landkreis Dachau sowie Stadt und Landkreis Augsburg.

36 Bewohner in Aichacher Seniorenheim haben Corona

Vom Landratsamt in Aichach gab es am Wochenende bislang keine neue Mitteilung. Am Freitag hatte die Behörde vermeldet, dass die Ergebnisse der zweiten Reihentestung im Seniorenheim Heilig-Geist-Spital in Aichach jetzt komplett vorliegen: 24 Mitarbeiter und 36 Bewohner des Spitals sind positiv getestet. Eine erneute Reihentestung ist für Montag, 23. November, geplant.

Für das Haus an der Paar in Aichach lagen die Ergebnisse der Reihentestung am Freitag noch nicht vor. In dem Seniorenheim waren drei Bewohner positiv getestet worden.

Im Wittelsbacher Land sind laut Landratsamt - Stand Freitag - seit Anfang März 26 Menschen an oder mit Corona gestorben. Darunter zwei Bewohner des Heilig-Geist-Spitals in Aichach.

Polizei löst Kellerparty in Kissing auf

In Kissing musste am Wochenende die Polizei wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Regeln eingreifen. Wie die Friedberger Polizei berichtet, wurde am Samstag eine Kellerparty mit zwölf Jugendlichen aufgelöst. Als die Polizisten gegen 23.15 Uhr bei der Party in Kissing eintrafen, wollten sich die Jugendlichen im Alter von 17 bis 18 Jahren laut Polizei noch vor den Beamten verstecken. Doch es blieb beim Versuch. Die Polizisten stellten die Personalien aller zwölf Feiernden fest. Aufgrund der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz müssen die Partyteilnehmer nun mit einem Bußgeld rechnen.

