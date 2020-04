Corona-Krise: Rehling geht beim Geld auf Nummer sicher

Plus Rehling beschließt einen Rekordhaushalt. Wegen der Corona-Pandemie gibt es allerdings einige Unsicherheiten. Die Kommune erhöht deshalb ihr Kreditvolumen.

Mit einem Rekordvolumen wurde der Haushaltsplan der Gemeinde Rehling beschlossen. Um rund 1,8 Millionen Euro wurde die Summe aus dem Vorjahr noch gesteigert. Der Verwaltungshaushalt hat ein Volumen von 5,6 Millionen Euro, der Vermögenshaushalt von 8,6 Millionen Euro. Die Gemeinderatssitzung – für Bürgermeister Alfred Rappel und acht Ratsmitglieder die letzte Sitzung ihrer Amtszeit – wurde aus Platzgründen und zur Einhaltung der Abstandsregelung wegen der Corona-Pandemie im Mehrzweckraum des Rathauses abgehalten.

Rappel erläuterte die wichtigsten Zahlen des Haushalts. Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben unverändert bei jeweils 330 vom Hundert. Kurzfristig angepasst wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite von ursprünglich einer Million Euro auf nunmehr zwei Millionen Euro. Dies sei, so Bürgermeister Alfred Rappel, in der derzeit wegen der Corona-Krise unsicheren Wirtschaftslage eine Vorsichtsmaßnahme, damit die Verwaltung im Notfall schneller reagieren kann.

Rehling: Corona-Pandemie führt zu Unsicherheiten im Haushalt

Wie Bürgermeister Alfred Rappel erläuterte, enthält der Haushalt durchaus einige Unsicherheiten wegen der Wirtschaftslage während der Corona-Pandemie. Insbesondere bei der Gewerbesteuer, bei der Rehling mit 1,2 Millionen Euro Einnahmen rechnet, könnte sich der Ansatz noch nach unten verändern. Trotz einiger Wortmeldungen aus den Reihen der Ratsmitglieder, diesen Betrag niedriger anzusetzen, ließ man die Summe vorsorglich so stehen.

Finanzen in Rehling: Zahlen aus dem Haushalt 2020 1 / 3 Zurück Vorwärts Gesamtvolumen: 14,2 Millionen Euro Verwaltungshaushalt: 5,557 Millionen Euro Vermögenshaushalt: 8,636 Millionen Euro Zuführung zum Vermögenshaushalt: 965.000 Euro





Entnahme aus der Rücklage: 1,556 Millionen Euro. Kreditaufnahme: 2 Millionen Euro Schuldenstand Ende 2020: 2,028 Millionen Euro (Ende 2019: 43.000 Euro)



Wichtigste Einnahmen: Zuschuss zum Kindergartenbetrieb von Staat und Gemeinden 468.000 Euro, Kanalbenützungsgebühr 304.000 Euro, Grundsteuer A und B 257.000 Euro, Gewerbesteuer 1,2 Millionen Euro, Einkommensteuerbeteiligung 1,8 Millionen Euro, Schlüsselzuweisung 364.200 Euro, Verkauf von Grundstücken Baugebiet drei Millionen Euro, Zuschuss Neubau Kindergarten 800.000 Euro. Wichtigste Ausgaben in Rehling: Neubau Kindergarten drei Millionen Euro, Grunderwerb Baugebiet Hambergstraße 845.000 Euro, Erschließung neues Baugebiet eine Million Euro, Erwerb von Grundstücken 200.000 Euro, Ausbau der Hambergstraße 450.000 Euro, Gerätewagen Logistik FFW 152.000 Euro, Ertüchtigung Pumpstationen 250.000 Euro, Kläranlage inklusive Bepflanzung, Ausgleichsfläche, Phosphatfällung 170.000 Euro, Personalkosten Kindertagesstätte 1,048 Millionen Euro, Umlage Schulverband Aindling 160 000 Euro, Kreisumlage 1,460 Millionen Euro und Gewerbesteuerumlage 152.000 Euro. (at)

Zuversichtlich sei Kämmerer Leonhard Rogg zumindest bei den zu erwartenden Einnahmen aus der Einkommensteuer-Beteiligung, die mit 1,8 Millionen Euro stabil bleiben dürfte, so Rappel. Zumindest die erste Abschlagszahlung sei in der geplanten Höhe eingegangen. Man müsse abwarten, wie es sich in den kommenden Monaten entwickelt. Trotz allem steht Rehling laut Rappel wirtschaftlich auf gesunden Füßen, auch wenn sich manche Zahlen noch ändern können.

Finanzen in Rehling: Kindergartenbau ist ein Unsicherheitsfaktor

Zum Unsicherheitsfaktor gehört seiner Meinung nach auch der Kindergartenneubau: vom Termin der Fertigstellung her als auch, was die endgültigen Kosten angeht. Im Haushalt sind dafür heuer drei Millionen Euro einplant, 2019 waren es rund eine Million Euro. Eine Unsicherheit bei den Einnahmen gibt es auch beim Verkauf der über 40 Grundstücke im neuen Baugebiet Nr. 28 „Zwischen Lange Wand und Hambergstraße“. Im Haushaltsplan wurden die Einnahmen aufgeteilt auf 2020 (drei Millionen Euro) und 2021 (rund zwei Millionen Euro).

Dazu sind noch 845.000 Euro für Grunderwerb angesetzt. Hier wurden bereits im vergangenen Jahr 1,2 Millionen Euro für Grunderwerb investiert. Auch die Höhe der Ausgaben für die Erschließungen des Baugebietes ist noch ein Unsicherheitsfaktor, da sowohl die genauen Kosten – geplant ist eine Million Euro – als auch die zeitliche Realisierung noch offen sind.

Als größere Investitionsmaßnahme nach dem bereits laufenden Kindergartenneubau steht für 2020 der Ausbau der Hambergstraße (östlich ab der Einmündung Buchenweg) mit veranschlagen Kosten von 450.000 Euro an. Unter den größten Summen im Vermögenshaushalt ist auch der bereits bewilligte Gerätewagen Logistik für die Feuerwehr (152.000 Euro). Die Rücklagen betragen immer noch 1,5 Millionen Euro, ein Kredit in Höhe von zwei Millionen Euro ist bereits abgerufen. Erfreulich sei die Zuführung zum Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mit 965.000 Euro, so Rappel.

Neue Kämmerin nimmt die Arbeit in Rehling auf

Rappel, der die wenigen Fragen aus den Reihen der Ratsmitglieder beantwortete, dankte abschließend besonders dem Kämmerer Leonhard Rogg für die arbeitsintensive Ausarbeitung des Haushalts. Auch für den Kämmerer war es der letzte Haushalt. Er scheidet in ein paar Monaten aus der Gemeindeverwaltung in den Vorruhestand aus. Zwischenzeitlich wurde, nachdem auch Verwaltungsmitarbeiterin Nina Bastian ausscheiden wird, eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die Anfang Mai ihre Tätigkeit aufnehmen und die Arbeiten des Kämmerers übernehmen soll.



