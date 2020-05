vor 32 Min.

Corona-Pandemie: Kostenlose Masken für die Hollenbacher

Hollenbacher, die noch eine Maske benötigen, können sie kostenlos in der Gemeindeverwaltung erhalten. Grund dafür ist die Spende von zwei Igenhausenerinnen.

Nach der Schließung wegen der Corona-Pandemie öffnet das Hollenbacher Rathaus ab Dienstag, 12. Mai, stufenweise wieder. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Ab diesem Zeitpunkt ist das Rathaus für den Parteiverkehr am Dienstag von 8 bis 12 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Montag, Mittwoch und Freitag bleibt das Rathaus bis auf Weiteres noch geschlossen. In dringenden Fällen können individuelle Termine jederzeit vereinbart werden.

Hollenbachs Rathaus soll nur aus wichtigem Grund besucht werden

Trotz der Lockerung sollte das Rathaus weiterhin nur aus wichtigem Grund besucht werden, beispielsweise zur Beantragung von Personalausweis und Reisepass oder zur An- und Ummeldung. Alles Weitere sollte per Post, Telefon oder elektronisch erledigt werden. Beim Rathausgang müssen der Sicherheitsabstand gewahrt und ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Bei der Maskenpflicht kann die Gemeindeverwaltung dank zweier fleißiger Gemeindebürgerinnen behilflich sein. Zusammen mit ihrer Mutter Kerstin hat die Igenhausenerin Lena Gütl 104 Masken genäht und sie unentgeltlich der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Im Rahmen eines Schulprojektes setzte sich die angehende Erzieherin an die Nähmaschine und produzierte Masken verschiedener Größen, Farben und Motive. Pünktlich zur stufenweisen Eröffnung des Rathauses lieferte die 18-Jährige die Masken bei Bürgermeister Xaver Ziegler ab. „Die ist im Gegensatz zu vielen anderen angenehm zu tragen“, lobte Ziegler die gute Arbeit der jungen Dame. Wer also noch eine Maske benötigt, kann sie kostenlos in der Gemeindeverwaltung erhalten. (mika)

