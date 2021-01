16:31 Uhr

Corona-Regeln missachtet: Polizei löst Party in Dachau auf

Die Polizei musste am Sonntag in Dachau eine Party auflösen.

Die Polizei wird in Dachau zu einer Ruhestörung gerufen. Aber die laute Musik ist nicht das einzige Problem, das die Beamten feststellen.

Zu einer Ruhestörung wurden am Sonntag gegen 22 Uhr Beamte der Dachauer Polizei gerufen. Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwig-Ernst-Straße tönte nach Polizeiangaben überlaute Musik.

Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass sich dort sieben Personen aus unterschiedlichen Haushalten zu einer Feier versammelt hatten. Die Corona-Beschränkungen erlauben derzeit aber nur, dass sich Angehörige eines Haushalts mit einem zweiten Haushalt treffen, insgesamt nicht mehr als fünf Personen. Kinder bis 14 Jahren werden dabei nicht mitgezählt.

Anzeige gegen alle Beteiligten erstattet

Wie die Polizei berichtet, wurde gegen alle Beteiligten, allesamt aus Dachau, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt. Zudem wurde die Party beendet. (ull)

