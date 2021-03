Corona: Schnellteststation in Rehling startet am Karfreitag

Auch Rehling bekommt eine Corona-Teststation. Sie startet am Karfreitag - die Öffnungszeiten und Abläufe in der Übersicht.

Die Corona-Teststation in Rehling nimmt am Karfreitag, 2. April, ihren Betrieb auf. Geöffnet ist das Testzentrum in der Stefan-Bachmeir-Halle des TSV Rehling in Oberach (Am Sportplatz 1) an diesem Tag von 10 bis 13 Uhr. Die Betreiber gehen davon aus, dass zum Start voraussichtlich mindestens 30 Personen pro Stunde getestet werden können.

Aktuell gibt es im gesamten Landkreis Aichach-Friedberg nur wenige Testmöglichkeiten. Die nächstgelegenen Stationen für Rehlinger sind Pöttmes und Aichach. Das Testzentrum soll nun sowohl den Rehlingern als auch allen Bürgern der Umgebung eine Testmöglichkeit "vor der Haustür“ bieten, die sie kostenlos in Anspruch nehmen können. Initiiert haben das Testzentrum der Kommandant der Rehlinger Feuerwehr, Stefan Limmer, und sein Stellvertreter Dominik Rauscher. Freiwillige der Feuerwehr und aus der Gemeinde betreiben nun auch das Testzentrum im Auftrag des Gesundheitsamts des Landkreises in Zusammenarbeit mit freiwilligem medizinischem Personal aus Rehling. Die Aktiven der Feuerwehr stellen etwa die Hälfte die Besetzung.

Testtag könnte sich noch ändern

Ob es nach dem Start beim Freitag als Testtag bleibt, ob an einem anderen Wochentag oder zusätzlich zum Freitag an einem weiteren Wochentag getestet wird, hängt von der Nachfrage ab, steht in einem Informationsblatt der Gemeinde zum Testzentrum zu lesen. Die Testtage und -zeiten sollen am Rehlinger Rathaus und am Oberacher Kreisverkehr bekanntgegeben werden sowie über die lokale Presse und über soziale Netzwerke.

Unterschiede zwischen PCR- und Schnelltest 1 / 2 Zurück Vorwärts PCR-Test Etwa 48 Stunden dauert es, bis das Ergebnis eines PCR-Tests vorliegt. PCR steht für Polymerase-Kettenreaktion. Genauso wie beim Schnelltest ist eine Probe aus dem Rachenraum nötig. Allerdings wird diese durch den Mund genommen. Anschließend wird die Probe in ein Labor geschickt und ausgewertet.

Schnelltest Bei einem Schnelltest wird zuerst durch die Nase eine Probe aus dem Rachenraum genommen. Noch vor Ort wird diese mit einer Flüssigkeit auf einen Teststreifen gegeben. In dem Streifen ist ein Stoff enthalten, der auf die Eiweiß-Struktur des Corona-Virus reagiert. Ist das Virus in der Probe vorhanden, verfärbt sich der Streifen. Das Ergebnis liegt bei diesem Test nach etwa 20 Minuten vor.

Wer sich dort testen lassen will, darf keine Krankheitssymptome aufweisen und muss seinen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Es können nicht nur Rehlinger kommen, sondern jeder, der will. Grundsätzlich können sich auch Menschen mit Behinderung testen lassen. Die TSV-Halle ist barrierefrei zu erreichen. Menschen, bei denen das Seh- oder Hörvermögen eingeschränkt sind, sollten das bei der Anmeldung sagen. Sie werden dann von einem Tester zum Platz geführt. Kinder ab sechs Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Die Tests sind kostenlos für jeden. Abgeholt werden können Tests dort nicht.

Nur Corona-Schnelltests, keine PCR-Tests

In Rehling werden von geschultem Personal nur Corona-Schnelltests, auch Antigentest genannt, durchgeführt. PCR-Tests werden derzeit nur an der Teststation des Landkreises in Aichach im Kreisgut angeboten.

Wie läuft ein Schnelltest in Rehling-Oberach ab? Bei der Anmeldung und Registrierung in der Halle muss der Ausweis vorgezeigt werden. Dann bekommt die Testperson einen Platz zugewiesen. Nach der Testung durch geschultes Personal gibt es eine Wartezeit von 15 Minuten, dann wird das Ergebnis mitgeteilt. Termine können im Voraus nicht vereinbart werden.

Bei positivem Testergebnis ist ein PCR-Test nötig

Ist das Schnelltestergebnis positiv, bekommt die Testperson ein Infoblatt des Gesundheitsamtes, wie weiter zu verfahren ist. Nach einem positiven Ergebnis ist immer ein PCR-Test notwendig, zum Beispiel beim Hausarzt oder in der Teststation in Aichach. Ein zweiter Schnelltest wird nicht durchgeführt. Positive Schnelltestergebnisse müssen außerdem an das Gesundheitsamt weitergeleitet werden.

Die Daten werden strengstens vertraulich behandelt, heißt es weiter in dem Infoblatt. Hinweise zum Datenschutz hängen an der Teststation aus, datenschutzrechtliche Hinweise sind außerdem im Internet auf der Seite des Landratsamtes zu finden. (bac)

