15:12 Uhr

Corona: Sieben-Tage-Inzidenz in Aichach-Friedberg steigt auf 98,77

Und wieder ein neuer Rekordwert: Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg liegt inzwischen bei 98,77.

Von Marlene Weyerer

Die Zahl der positiv auf Corona getesteten Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg liegt inzwischen knapp unter 100. Am Dienstag hat das Wittelsbacher Land einen neuen Rekordwert erreicht. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) meldet einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 98,77 (Stand: Dienstag, 08.00 Uhr).

Bereits am vergangenen Sonntag hatte der Landkreis den Grenzwert 50 überschritten – zum zweiten Mal in diesem Jahr. Am Montag lag der Sieben-Tage-Inzidenzwert bei 80,9.

747 Menschen in Aichach-Friedberg haben sich bislang mit Corona infiziert

Für den Landkreis sind die aktuellsten Zahlen vom Montag. Demnach sind 129 Menschen in den vergangenen sieben Tagen positiv auf Corona getestet worden. Als Kontaktpersonen befinden sich vorsorglich 442 Menschen in Quarantäne. Dabei handelt es sich um die Personen, die engen Kontakt mit positiv Getesteten hatten. Insgesamt haben sich seit Anfang März laut Landratsamt 747 Menschen im Wittelsbacher Land mit dem Coronavirus infiziert. 20 Menschen starben, 17 von ihnen waren Bewohner des AWO-Heims in Aichach.

Sollte die Sieben-Tage-Inzidenz in den nächsten Tagen über 100 steigen, gilt Aichach-Friedberg als dunkelroter Bereich. Dann treten neue Regelungen über eine Allgemeinverfügung automatisch in Kraft.

