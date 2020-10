vor 16 Min.

„Corona-Skeptiker“ demonstrieren mit Fackelmarsch in Aichach

Protest gegen schärfere Corona-Auflagen gab es am Freitag in Aichach.

Plus Einen „spontanen Fackelmarsch“ gegen schärfere Corona-Auflagen gab es am Freitagabend durch die Aichacher Altstadt. Was die Demonstranten bewegt.

Von Christian Lichtenstern

Ab Montag ist der Landkreis Aichach-Friedberg durch einen deutlichen Zuwachs bei den neu gemeldeten Infektionen Corona-Hotspot. Am Freitagabend, also noch bevor die strengeren Regeln in Kraft traten, hat eine Gruppe, die sich „Corona-Skeptiker Wittelsbacher Land“ nennt, mit einem Fackelmarsch in Aichach gegen schärfere Corona-Auflagen und insbesondere für die Abschaffung der Maskenpflicht demonstriert.

Fackelmarsch durch Aichach: "Corona-Skeptiker" protestieren

Laut einer Mitteilung von FDP-Stadtrat Patrick Kügle seien rund 50 Teilnehmer aus Aichach und Umgebung „schweigend und friedlich mit Fackeln durch die Aichacher Innenstadt“ gezogen. Dabei sei die Abstandsregel von 1,5 Metern durchgängig eingehalten worden. Anlass des „spontanen Lichtermarsches“ sei die aktuelle Diskussion über eine Verschärfung der Corona-Auflagen gewesen. Laut Kügle hat „die bisherige Corona-Strategie den Praxistest nicht bestanden“.





Protestzug in Aichach fordert Abschaffung der Maskenpflicht

Neben einer Abschaffung der Maskenpflicht – insbesondere für Kinder – sprechen sich die „Corona-Skeptiker Wittelsbacher Land“ für eine meinungsoffene Diskussion über den Umgang mit dem Virus aus. Die Beurteilung der Situation ausschließlich auf der Grundlage von Inzidenzwerten und Fallzahlen sei umstritten. Diese Werte würden nichts über das tatsächliche Infektionsgeschehen“ aussagen. Statt dessen plädieren die „Corona-Skeptiker“ für den gezielten Schutz von Gruppen mit einem erhöhten Gesundheitsrisiko.

