vor 24 Min.

Corona-Teststation in Aichach: Keine Termine mehr vor Weihnachten

An der Corona-Teststation in Aichach sind vor Weihnachten keine Termine mehr frei.

Plus An der Corona-Teststation in Aichach sind vor Weihnachten keine Termine mehr frei. Wer sich dennoch kurzfristig testen lassen möchte, hat zwei Alternativen.

Von Nicole Simüller

An der Corona-Teststation am Aichacher Kreisgut gibt es vor Weihnachten keine Termine mehr. Erst ab Montag, 28. Dezember, seien wieder Termine verfügbar, sagte eine Mitarbeiterin der Bäuerle Ambulanz, die die Teststation im Auftrag des Landkreises Aichach-Friedberg betreibt, am Dienstagmittag auf Anfrage unserer Redaktion. Welche Möglichkeiten haben also Kurzentschlossene noch vor Weihnachten?

Für Menschen, die einen Abstrichtest an der Teststation in Aichach vornehmen lassen wollen, aber keinen Termin haben, sind stets in der letzten Stunde des jeweiligen Tages - und zwar nur dann - Kapazitäten reserviert. Allerdings ist dabei mit Wartezeiten zu rechnen. Am Dienstag, 22. Dezember, und Mittwoch, 23. Dezember, ist die Teststation jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Wer keinen Termin hat, kann also sein Glück ab 17 Uhr versuchen. Die Mitarbeiterin stellt jedoch klar: "Um 18 Uhr ist Schluss." Menschen, die danach noch in der Schlange stehen, gehen leer aus - auch am letzten Tag vor Weihnachten.

Wer Test-Termine für die Zeit nach Weihnachten buchen möchte, kann das unter der Hotline der Bäuerle Ambulanz, 0821/80860-60, tun. Unter dieser Telefonnummer sind sowohl Termine für die Teststation in Aichach als auch für die ebenfalls von Bäuerle betriebenen Stationen an der Messe Augsburg und in Möttingen (Landkreis Donau-Ries) erhältlich.

In der Region sind Antigen-Schnelltests für Selbstzahler erhältlich

Wer unbedingt vor Weihnachten einen Test benötigt, hat jedoch noch eine Alternative: Er kann auf eigene Kosten einen Antigen-Schnelltest machen. Das geht nach Informationen des Landratsamtes an mehreren Stellen in der Region - unter anderem in Augsburg, Hirblingen (Gersthofen), Königsbrunn und Untermeitingen.

Die Tests kosten an den genannten Stellen zwischen 28 und 38,50 Euro. Genauere Informationen zu den Öffnungszeiten und Adressen finden sich auf der Internetseite des Landratsamtes www.lra-aic-fdb.de. Gegebenenfalls bieten auch Hausärzte im Landkreis Antigen-Schnelltests für Selbstzahler an. Patienten können das direkt dort erfragen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen