vor 41 Min.

Corona: Zahl positiv Getesteter in Aichach-Friedberg steigt leicht an

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen im Landkreis Aichach-Friedberg ist erneut leicht gestiegen. Ebenso die der Kontaktpersonen in Quarantäne.

Von Nicole Simüller

Im Landkreis Aichach-Friedberg steigt die Zahl der positiv auf Covid-19 Getesteten – wenn auch auf niedrigem Niveau. 23 Menschen sind aktuell positiv getestet, wie das Landratsamt am Freitagmittag mitteilte. Sie befinden sich ebenso in Quarantäne wie 67 Personen, die engeren Kontakt mit ihnen gehabt hatten. Am Mittwochnachmittag waren es noch 21 positiv Getestete und 56 Kontaktpersonen in Quarantäne gewesen.

Corona: 443 Menschen in Aichach-Friedberg bislang positiv getestet

Insgesamt wurden im Wittelsbacher Land seit Anfang März 443 Menschen positiv getestet, 20 davon starben. Der Wert der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner lag laut Internetseite des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) am Freitagmorgen bei 4,49. Der bundesweite Grenzwert beträgt 50, der bayerische 35.

