Corona gefährdet Schulprojekt von Aichacher Aushilfspfarrer aus Uganda

Plus Seit 25 Jahren übernimmt Pater Joseph aus Uganda die Urlaubsvertretung in Aichach. Wegen Corona kann er 2020 nicht kommen - mit Folgen für sein Schulprojekt.

Eigentlich sollte es ein großes Fest geben – zum 25. Jubiläum der Urlaubsvertretung von Pater Joseph Sserunjogi in Aichach. Doch coronabedingt musste das Fest verschoben werden. Auch die 25-Jahr-Feier der Partnerschule des Aichacher Missionskreises in Mityana in Uganda, der St. Martin Percoto Primary and Vocational School im November, findet nicht statt. Stattdessen sendet Pater Joseph einen Hilferuf aus Uganda nach Aichach.

So sieht ein Klassenraum der Schule in Mityana in Uganda aus. Bild: Jürgen Ettner

Vor zwei Jahren besuchte eine Gruppe Aichacher die Schule anlässlich des Silbernen Priesterjubiläums des beliebten Paters. Mit Sorge blicken viele Aichacher jetzt auf das ostafrikanische Land, in dem die Stadtpfarrei Aichach seit über 50 Jahren Projekte fördert. Am 18. März verhängte Präsident Museveni dort einen landesweiten Lockdown – mit dramatischen Folgen für die Bevölkerung, wie Pater Joseph berichtet.

Der Verkehr in Uganda steht still

So wurde der Großteil des öffentlichen Verkehrs eingestellt – keine Minibusse, Boda-Bodas (Motorradtaxis), auch der private Autoverkehr wurde weitgehend verboten. Die Einhaltung setzte das Militär durch. Viele Menschen haben dadurch keine Möglichkeit mehr, zu Gesundheitsstationen zu fahren. Nicht wenige Schwangere und Erkrankte seien gestorben, weil sie keinen Arzt mehr aufsuchen konnten. Schwangere müssten ihre Kinder teils am Straßenrand zur Welt bringen.

Schwester Benedikta vom Karmel-Kloster in Mityana berichtet von allein gelassenen Menschen in den Dörfern, aber auch von Menschen in den Städten, die nichts zu essen haben. Die versprochenen Hilfen der Regierung erreichen nur wenige. "Viele werden wohl unbemerkt sterben", sagt sie. Auch die, die ihre lebenswichtigen Medikamente nicht mehr bekommen - in einem Land, in dem Malaria, TBC und HIV zum Alltag gehören. Wegen eingestellter Aufklärungskampagnen und fehlender Prophylaxe hätten sich diese Krankheiten besser ausbreiten und weit mehr Tote fordern können als Corona.

Alle Schulen hatten seit 18. März geschlossen und öffneten erstmals am 16. Oktober wieder. Ganz ohne Homeschooling, da sich viele Familien weder Computer noch Fernseher leisten können, um das von der Regierung empfohlene Schulfernsehen anzusehen. Allein die Ernährung der Schulkinder zu Hause stellt die Familien vor immense Herausforderungen, für viele der Kinder war die einfache Schulspeisung die einzige Mahlzeit am Tag. Die Lehrer der Privatschulen, die ohnehin nicht viel verdienen, wurden auf "Urlaub ohne Bezahlung" nach Hause geschickt, sieben lange Monate.

Durch eine Spende von 6000 Euro aus Aichach konnten die ausstehenden Gehälter von Dezember bis März für die 22 Lehrer und Lehrerinnen und die elf Angestellten bezahlt werden. Seitdem hatten sie kein Geld mehr erhalten. Viele von ihnen haben große Familien. Sie leiden massiv unter Nahrungs-, Medikamenten- und Kleidungsmangel.

So sahen bisher die Schlafräume der Schule in Mityana in Uganda aus. Bild: Joseph Sserunjogi

Lockdown, lange Regenzeit und die Konkurrenz in Mityana gefährden den Unterhalt der Schule massiv, da der Wasserverkauf beim Brunnenprojekt extrem einbrach. Ein Großteil der Lehrergehälter wurde bisher durch den Wasserverkauf finanziert. Durch die Rückkehr der Kinder ergeben sich neue Probleme. Laut Pater Joseph fehlt es an Geld für die Schulspeisung, die Lehrergehälter und die notwendigen Desinfektions- und Hygieneartikel. Im Internat müssen zusätzliche Betten angeschafft werden, um mehr Abstand zu ermöglichen. Klassenräume müssen zu Schlafräumen umfunktioniert werden, um Platz für weitere Betten zu schaffen. Die Kinder werden dann im Freien unter Bäumen unterrichtet. Alle müssen Masken tragen, die sich die Armen nicht leisten können - genauso wenig wie Seife und Hygieneprodukte.

Corona: Zahlen der Infizierten in Uganda steigen

Lange stiegen die Zahlen der an Covid-19-Erkrankten in Uganda nur minimal, und es gab kaum Todesfälle. Doch seit Juli nehmen die Zahlen und Sterbefälle deutlich zu. Inzwischen sind es über 10.000 Infizierte, knapp ein Prozent davon ist gestorben. Es gibt kaum Testmöglichkeiten, geschweige denn Beatmungsgeräte. Hoffnung liegt in der extrem jungen Bevölkerung - 50 Prozent sind unter 15 Jahre alt, nur 2,5 Prozent gehören zur Hochrisikogruppe der über 65-Jährigen (in Deutschland sind es 20 Prozent).

Auch das Priesterseminar für Spätberufene in Ggaba, der Wirkungsort Pater Josephs, ist seit Mitte März geschlossen. Dadurch konnten die Seminaristen ihre Ausbildung nicht abschließen. Die 22 Mitarbeiter und Angestellte des Seminars wurden mit dem Notwendigsten versorgt, es fehlen aber auch hier die Spendengelder aus Deutschland.

Seit 25 Jahren übernimmt Pater Joseph Sserunjogi aus Uganda die Urlaubsvertretung in Aichach. Bild: Jürgen Ettner

Alles in allem erzählt Pater Joseph von einer verzweifelten Situation, in der es für viele ums Überleben geht. Die Schule und das Priesterseminar sind dringend auf Hilfe angewiesen. Der Missionskreis Aichach hofft, dass er bald wieder Geld nach Uganda überweisen kann, und sucht Unterstützer. Pater Joseph bedauert sehr, dass er im August nicht nach Aichach kommen konnte. Er schreibt: "Ich vermisse unser schönes Aichach und alle Freunde und Gönner. Ich hoffe sehr, dass der allmächtige Gott es uns ermöglichen wird, uns nächstes Jahr 2021 wieder zu treffen. Ein herzliches weebale nnyo - Vergelt's Gott - für all Eure Unterstützung! Möge Gott Euch segnen!"

Spenden können auf das Konto des Missionskreises (Katholische Kirchenstiftung, IBAN DE17 7205 1210 0006 0034 79, Verwendungszweck: Schule Father Joseph) eingezahlt werden. Weitere Fragen von Unterstützern beantwortet Judith Ettner vom Missionskreis Aichach per Telefon unter 08251/2543 oder per E-Mail an info@missionskreis-aichach.de. (AZ)

