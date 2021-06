Auf dem Fahrrad unterwegs: 56-Jährige bei Unfall in Dachau verletzt

Eine 56-jährige Frau aus Petershausen ist in Dachau auf dem Fahrrad unterwegs, als ein Auto ihren Weg kreuzt. Es kommt zum Unfall - mit Konsequenzen.

Bei einem Unfall in Dachau ist am Mittwochvormittag eine 56-jährige Frau aus Petershausen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war sie gegen 11.45 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Hermann-Stockmann-Straße in Richtung Münchner Straße unterwegs. Gleichzeitig fuhr eine 27-jährige Dachauerin rückwärts aus einer Hofeinfahrt. Sie übersah die Fahrradfahrerin, es kam zum Zusammenprall.

Unfall in Dachau: 56-jährige Fahrradfahrerin übersehen

Nach Angaben der Polizei stürzte die 56-Jährige. Dennoch endete der Unfall glimpflich: Die Frau verletzte sich nur leicht. Sachschaden entstand nach erster Einschätzung der Polizei nicht.

