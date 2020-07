15:17 Uhr

Dachau: Autofahrerin fährt elfjährige Radfahrerin an

Eine Autofahrerin hat in Dachau eine elfjährige Radlerin übersehen und angefahren.

Eine Autofahrerin hat in Dachau eine elfjährige Radlerin übersehen und angefahren. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt.

Eine Autofahrerin hat in Dachau am Mittwochmorgen eine elfjährige Radlerin übersehen und angefahren. Das Mädchen wurde dabei leicht verletzt. Laut Polizei bog die 66-jährige Autofahrerin gegen 10.10 Uhr vom Wettersteinring nach links in die Münchner Straße ab.

Polizei: Kind überquerte mit seiner Mutter die Straße

Sie übersah dabei die elfjährige Radlerin und fuhr sie leicht an. Das Kind überquerte da gerade zusammen mit seiner Mutter die Münchner Straße auf dem markierten Übergang. Autofahrerin und Radfahrerin hatten beide grünes Licht, so die Polizei. Es entstand kein Sachschaden. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen