BMW prallt auf Terrasse eines Restaurants in Dachau

Ein 32-Jähriger verliert die Kontrolle über sein Auto und kommt von der Schleißheimer Straße ab. Der Schaden nach dem "Restaurant-Unfall" ist erheblich.

Ein BMW ist Montagnacht in Dachau vom Kurs abgekommen. Er prallte auf die Terrasse eines Restaurants und richtete erheblichen Sachschaden an.

Der 32-jährige Dachauer war mit seinem leistungsstarken BMW, wie es im Pressebericht heißt, kurz vor Mitternacht auf der Schleißheimer Straße in östlicher Richtung unterwegs. Aus unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW kam nach rechts von der Straße ab und erst auf der Terrasse des dortigen Restaurants zum Stehen, die zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht mehr besetzt war.

Der 32-jährige BMW-Fahrer wird bei dem Unfall in Dachau verletzt

Der Fahrer erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in das Krankenhaus Fürstenfeldbruck. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt rund 58.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit. Der Abschleppdienst musste ihn bergen. Der Schaden an der Terrasse des Restaurants wird auf etwa 8000 Euro geschätzt. (jca)

