Einfamilienhaus in Dachau brennt: Zwei Bewohner verletzt

Das Feuer wird schnell gelöscht. Die Brandursache ist unklar. Bewohner gelangen rechtzeitig in Freie. Sie erleiden aber Rauchgasvergiftungen.

Bei einem Brand eines Einfamilienhaus am Samstagmorgen in Dachau sind zwei Bewohner verletzt worden. Es entstand nach Polizeiangaben ein hoher Sachschaden. Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt.

Das Feuer in der Jahnstraße wurde gegen 5 Uhr gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei befanden sich die zwei Bewohner des Hauses bereits im Freien. Beide erlitten Verletzungen in Form von Rauchgasvergiftungen und mussten in Krankenhäusern in Dachau und Fürstenfeldbruck stationär behandelt werden.

Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache

Durch das Feuer, das durch die eingesetzten Feuerwehren schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte, entstand ein Sachschaden in Höhe eines sechsstelligen Eurobetrages. Die Ermittlungen zur bislang völlig unklaren Brandursache wurden noch am Samstag durch den Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen. (cli)

