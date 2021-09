Drei Verletzte und 25.000 Euro Schaden nach Unfall an der Indersdorfer Gabel

Erneut kommt es an der Indersdorfer Gabel zwischen Schwabhausen (Landkreis Dachau) und Dachau zu einem Unfall. Dabei wird auch ein Zweijähriger verletzt.

An der Indersdorfer Gabel zwischen Schwabhausen (Landkreis Dachau) und Dachau ist es am Donnerstagabend erneut zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 56-jährige Röhrmooserin um 18.10 Uhr auf der Staatsstraße 2047 aus Schwabhausen kommend nach links in Richtung Markt Indersdorf abbiegen. Dabei übersah sie das Auto einer Familie aus Schwabhausen, ein Skoda, und stieß mit diesem zusammen.

Durch den Zusammenprall wurden die Fahrerin des Skoda, ihr Beifahrer und ein auf der Rückbank sitzender Zweijähriger leicht verletzt. Sie alle mussten nach dem Unfall mit dem Rettungsdienst in das Dachauer Krankenhaus eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. (kmax)