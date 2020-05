vor 17 Min.

Das Aindlinger Ferienprogramm soll trotz Corona stattfinden

Die Broschüre für das Aindlinger Ferienprogramm ist fertig und liegt in Schulen und Rathäusern aus. Die Landesausstellung führt Radfahrer durch Aindling.

Von Evelin Grauer

Das Aindlinger Ferienprogramm, die Landesausstellung, der Grünschnitt und ein Darlehen waren Themen in der jüngsten Sitzung des Aindlinger Gemeinderats.

Ferienprogramm: Der Markt Aindling geht davon aus, dass trotz Corona auch diesen Sommer ein Ferienprogramm stattfinden kann. Die Gemeinde hat alle Angebote von Vereinen und Privatpersonen zusammengestellt, die jetzt in einer Broschüre durchforstet werden können. Diese liegt laut Bürgermeisterin Gertrud Hitzler an den Grundschulen im VG-Gebiet, in den Rathäusern in Aindling, Petersdorf und Todtenweis sowie bei Schreibwaren Stevens in Aindling aus.

Ferienprogramm in Aindling: Mit dem Rad die Natur entdecken

Landesausstellung: Die Landesausstellung führt ihre Besucher auch nach Aindling. Bei der „Wittelsbacher Spuren-Tour“ können Radfahrer von Aichach oder Friedberg aus auf einer 55 Kilometer langen Rundstrecke die tolle Landschaft im Hinterland entdecken. Die Tour wurde in Aindling eröffnet.

Grünschnitt: Wohin mit dem Grünschnitt, der in Aindling anfällt? Kleinmengen nimmt der Bauhof jeden ersten und dritten Samstag an. Größere Mengen müssen derzeit zur Abfallverwertung Augsburg gefahren werden.

Sondertilgung: Für ein 500.000-Euro-Darlehen bei der Stadtsparkasse Aichach leistet der Markt – zusätzlich zur Regeltilgung – eine Sondertilgung von 25.000 Euro. Damit ist der Kredit im Juni abbezahlt.

