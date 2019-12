vor 30 Min.

Das Autohaus Aichach schließt

Plus Der VW- und Audi-Service-Partner in Aichach macht nächste Woche dicht. So geht es mit den Mitarbeitern weiter.

Das Autohaus Aichach, früher VW-Vertragshändler und zuletzt VW- und Audi-Servicepartner, schließt am Freitag, 13. Dezember. Noch vor drei Wochen hat Geschäftsführer Johannes Rapp eine dementsprechende Anfrage unserer Redaktion nachdrücklich widersprochen: „Stimmt nicht.“ Da war allerdings schon bekannt, dass Mitarbeiter ihre Kündigung erhalten hatten. Auf eine weitere Anfrage Anfang der Woche reagierte Rapp nicht. Er führte das Autohaus seit 36 Jahren und hat jetzt das Aus laut Medienberichten bestätigt.

