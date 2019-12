07:23 Uhr

Das ist das neue Fahrzeug der Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf

Die Aktiven der Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf absolvieren schon in der ersten Woche über 100 Übungsstunden. Zur Einweihung kommt ein besonderer Gast.

Ihr neues Einsatzfahrzeug hat jetzt die Feuerwehr Alsmoos-Petersdorf. Acht Maschinisten samt Kommandanten haben das lang ersehnte mittlere Löschfahrzeug (MLF) in Ulm bei der Firma Magirus abgeholt. Nach einer zweitägigen Einweisung und Übernahme traten sie stolz die Heimreise an. Das alte, in die Jahre gekommene Tragkraftspritzenfahrzeug empfing zusammen mit dem Mannschaftstransportwagen am Ortseingang das neue Löschfahrzeug, um im Anschluss zusammen lautstark durch Alsmoos und Petersdorf in Richtung Gemeindezentrum zu fahren. Dort wurde der Fahrzeugkorso bereits sehnsüchtig von den rund 40 Feuerwehrleuten samt Familien erwartet. Diese hatten zur Feier des großen Tages einen Sektempfang vorbereitet. Auch Bürgermeister Dietrich Binder begrüßte zusammen mit seinen Feuerwehrlern das Fahrzeug. Danach wurde stundenlang alles inspiziert, was das neue Fahrzeug zu bieten hat.

Aktuell wird das Fahrzeug nach einem Übungsplan täglich trainiert und beübt. Laut Kommandant Stephan End wird es wohl bis Ende Januar dauern, bis alle Feuerwehrmänner und -frauen alle Gerätschaften im Schlaf beherrschen. Jeder absolviere mehrfach wöchentlich freiwillig Übungsstunden; insgesamt waren es in der ersten Woche schon über 100 Übungsstunden. „Denn egal, ob von den Kommandanten über die Gruppenführer bis hin zur Jugendfeuerwehr – es muss jeder alle Geräte im Fahrzeug finden und bedienen können“, so Stephan End. Denn im Ernstfall würden oft nur wenige Sekunden über Leben und Tod entscheiden. End lobte die Motivation und Einsatzbereitschaft seiner rund 40 Personen starken Mannschaft. Er zeigte sich tief beeindruckt, wie diese an die neuen Aufgaben und das neue Fahrzeug herangehe und auch notfalls für dieses Ehrenamt alles stehen und liegen lasse. Zusammen mit seinen Kommandantenkollegen Bernhard Rebatz und Richard Eichner blickt er stolz auf das Erreichte.

Denn dieser Erfolgsgeschichte gingen rund 900 Arbeitsstunden in Sitzungen, Besprechungen und Besichtigungen der „Beschaffungsgruppe FFW Alsmoos Petersdorf“ voraus. Das zehnköpfige Gremium, das aus dem Vorstand beider Feuerwehrvereine und den Führungskräften der aktiven Mannschaft besteht, tagte in den vergangenen knapp zwei Jahren rund 30 Mal. Auch Bürgermeister Binder war sehr von der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr beeindruckt. Dass sich hier derzeit viel bewegt, hatte er auch jüngst im Gemeinderat festgestellt: Da kam es zu einem ernsten Parkplatzproblem am Gemeindezentrum, weil parallel eine Übung mit dem neuen Feuerwehrfahrzeug stattfand. Am Ende der Übung wurden Teilnehmer der Gemeinderatssitzung aufgefordert, ihre Autos umzuparken, da ansonsten die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gefährdet sei. Zur Gemeinderatssitzung im Januar 2020 ist geplant, den Gemeinderäten das rund 220000 Euro teure Fahrzeug vorzuführen. Sie sollen sich ein Bild von der Gemeindeinvestition für die Sicherheit der Bürger machen können. An den Kosten beteiligte sich die Regierung von Schwaben mit einem Zuschuss von 50000 Euro.

Feuerwehr Alsmoos-Peterdorf: Stephan Zinner kommt zur Einweihung

Die Feuerwehrler aus Alsmoos und Petersdorf haben in diesem Jahr noch ein straffes Programm vor sich: Die täglichen Übungsabende sollen bis Weihnachten fortgeführt werden, damit das neue Fahrzeug möglichst schnell in Einsatz gehen und das alte Fahrzeug ablösen kann. „Danach haben sich alle ein paar ruhigere Weihnachtstage verdient“, so End. Die Fahrzeugweihe wird von Donnerstag, 25. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, gefeiert. Am 25. Juni kommt der Schauspieler, Musiker und Kabarettist Stephan Zinner nach Petersdorf. (AN)

Karten für Stephan Zinner gibt es bei den üblichen Vorverkaufsstellen, unter anderem beim AN-Kartenservice im Reisebüro Urlaubsoase.net in Aichach, im Internet bei Eventim, bei Josef Langenegger, 0175/5931260, und allen Feuerwehrlern.

