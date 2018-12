vor 51 Min.

Das macht das Roßmoos besonders

Fotos und Infos von Michael Schmid im Rathaus Inchenhofen

Von Claudia Mokosch

Mit Bildern und Infotafeln sind derzeit Gänge und Treppenhaus im Inchenhofener Rathaus bestückt: Thema der Ausstellung ist das Roßmoos, das Luftlinie keine 500 Meter entfernt liegt. Erstellt wurde sie von Michael Schmid aus Schnellmannskreuth (Markt Pöttmes). Er hat im Rahmen seiner Abschlussarbeit für die FOS 13 in Neusäß über etwa drei Monate hinweg die Fauna im Roßmoos beobachtet. Für die Arbeit wurde er mit einem Preis ausgezeichnet (wir berichteten). Michael Schmid wollte herausfinden, welcher Artenreichtum sich seit den Renaturierungsmaßnahmen dort wieder angesiedelt hat. Er war selbst erstaunt, wie viele unterschiedliche Insekten, vor allem Libellen und Schmetterlinge, man an den Wasserstellen und Wiesen findet.

In seiner Arbeit setzte er sich mit dem Roßmoos als Beispiel für die besondere Landschaftsform eines Niedermoores auseinander und fasste dessen wesentliche Merkmale sowie die Entstehung zusammen.

Die Ausstellung zeigt nun eine Auswahl der über 300 Fotografien, die in der Zeit entstanden sind, und präsentiert Ausschnitte aus dem schriftlichen Teil der Arbeit.

So erfährt der Betrachter beispielsweise, dass von der ursprünglich etwa zwei Meter dicken Torfschicht, die für diese speziellen Bodenverhältnisse im Niedermoor sorgt, nur noch ein Bruchteil vorhanden ist, den es zu erhalten gilt. Im Zuge der Ausstellung wurde das Bodendiagramm zum Roßmoos im Erdgeschoss durch zwei Stücke einer Mooreiche zu beiden Seiten ergänzt. Paul Gamperl aus Ainertshofen, der die Eiche beim Pflügen im Roßmoos gefunden hat, stellte sie der Gemeinde zur Verfügung. Im Sägewerk Moser in Sielenbach wurde sie mit einer Gattersäge passend bearbeitet und von Mitarbeitern des Bauhofs an die Wand montiert.

Die Ausstellungsstücke und Fotografien, die auch ein Stück Heimatgeschichte sind, können zu den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung im Rathaus in Inchenhofen besichtigt werden: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Montag von 14 bis 16 Uhr sowie Mittwoch von 14 bis 18 Uhr.

