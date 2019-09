vor 40 Min.

Das neue Löschfahrzeug ist da

Und so sieht es bei Tageslicht aus: das neue Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10) der Schiltberger Feuerwehr.

Schiltberger holen neues Gefährt beim Hersteller ab

Mit viel „Tatütata“ und Blaulicht hat die Freiwillige Feuerwehr in Schiltberg ihr neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 10) in Empfang genommen. Zuvor hatten neun Kameraden, unter anderem die Kommandanten und Bürgermeister Schreier, über zwei Tage lang das neue Fahrzeug beim Hersteller in Leonding bei Linz abgenommen und geprüft.

Nach dem Setzen der letzten Unterschriften begann die Heimreise nach Schiltberg, wo ein Großteil der Feuerwehrmannschaft ihre Kameraden schon sehnsüchtig erwartete. Dort angekommen, gab es große und staunende Augen. Der Moment, auf den alle gewartet hatten, war endlich da. 2011 wurde die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeugs erstmals angeregt. Nach intensiver Planungsarbeit in den vergangenen drei Jahren ist es nun so weit, dass die Feuerwehr Schiltberg ein nagelneues Löschfahrzeug auf dem neuesten Stand der Technik im „Stall“ stehen hat. Das Fahrzeug enthält einen Löschwassertank mit einem Volumen von 2000 Litern, die Pumpenleistung beträgt 3000 Liter Wasser pro Minute. Außerdem ist die Feuerwehr Schiltberg nun nicht nur für Brandeinsätze bestens gerüstet, sondern mit dem neuen Rüstsatz (Spreizer, Schere, Rettungszylinder) auch für technische Hilfeleistungen. (AN)

Themen Folgen