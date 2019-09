00:32 Uhr

Das neue Schützenheim ist fast fertig

In Gundelsdorf gehen die Bauarbeiten dem Ende entgegen

Die neue Gundelsdorfer Schießarena mitten im Ortskern steht. Die Baumaßnahmen des 20 mal 30 Meter großen Schützenheimes gehen allmählich dem Ende entgegen.

Am Wochenende hat der Schützenverein bereits das Gelände rund um das Gebäude eingeebnet und die Noppenfolie am Sockel mit Kies eingebaut. Und noch immer sind täglich fleißige Helfer auf der Baustelle in dem Pöttmeser Ortsteil anzutreffen.

Trotzdem haben die Tagbergschützen vorsichtshalber die Wettkämpfe in der Oberbayernliga West im Herbst alle nach auswärts verlegt. Für die Gundelsdorfer Schützen dürfte der Auftakt in der neuen, vereinseigenen Schießarena am 12. Januar sein. Der absolute Kracher findet dann am 1. März im neuen Jahr statt. Dann treffen die Tagbergschützen an den neuen Schießständen zum Ende der Wettkämpfe in der Oberbayernliga West nur mit Mannschaften aus dem Schützengau Pöttmes zusammen. Es sind dies die Bayernliga-Absteiger Donauperle Bergheim und Winterlust Staudheim sowie der Aufsteiger aus der Bezirksoberliga, die Eichenlaubschützen aus Unterstall bei Neuburg. Da dürfte die Arena aus allen Nähten platzen. (möd-)

