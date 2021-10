Arbeiten am A8-Kreisverkehr bei Dasing sind fertig: Ab Freitag ist wieder auf

Fast drei Wochen war der Kreisel bei Dasing-Lindl gesperrt. Auf der Umleitungsstrecke kam es teilweise zu enormen Behinderungen. Das ist morgen vorbei.

Die Baustelle am Kreisverkehr an der Anschlussstelle Dasing-Süd der A8 sind abgeschlossen. Die Umleitung der B300 wird an dieser Stelle ab dem morgigen Freitag aufgehoben. Das teilt das Staatliche Bauamt Augsburg in einer Erklärung mit.

Die Arbeiten am Kreisverkehr in Dasing kosten 200.000 Euro

Die Anschlussstelle Dasing und der südliche Kreisverkehr sind ab Morgen wieder frei befahrbar. Der Abbau der Beschilderung werde aber noch bis Anfang nächster Woche dauern, so das Bauamt. Die Erneuerung des Kreisverkehrs hat knapp drei Wochen gedauert und rund 200.000 Euro gekostet, teilt das Bauamt mit.

Heute werden die Markierungen am Kreisverkehr aufgebracht

Die Baumaßnahme war vor knapp drei Wochen gestartet worden. Am Mittwoch wurden die Asphaltarbeiten abgeschlossen, am heutigen Donnerstag folgte die Markierung. Während der Bauarbeiten hatten die Verkehrsteilnehmer auf den Umleitungsstrecken zum Teil enorme Behinderungen in Kauf nehmen müssen. (AZ)